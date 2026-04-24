Em comemoração aos 34 anos de emancipação de Epitaciolândia, a Prefeitura realiza mais uma edição do Circuito Country entre 25 de abril a 03 de maio.

LEIA TAMBÉM: Joelma, rodeio e muito mais : confira a programação do XIII Circuito Country no Acre

Além da tradicional Cavalgada, shows, prova de laço, escolha do melhor queijo da região, rodeio, e show da Joelma, a programação conta a Escolha da Rainha Country. O ContilNet traz mais informações sobre as candidatas de 2026. Confira:

Tulhiany Tavares Maciel

Tulhiany tem 18 anos e mora na zona rural de Epitaciolândia.

“Meu nome é Tulhiany Tavares Maciel, tenho 18 anos, sou estudante da Escola Maria Cristina Nogueira de Medeiros. Moro na zona rural do município de Epitaciolândia. Minha relação com o mundo country é de paixão, pois vivo a realidade do campo. Amo cavalos e a lida com o gado.”

Fabiana Silva de Lima

Fabiana tem 17 anos e mora na Reserva Extrativista em Epitaciolândia.

“Meu nome é Fabiana Silva de Lima, tenho 17 anos e moro na zona rural, na Reserva Extrativista, no município de Epitaciolândia. Vivo com meus pais, que sempre me apoiaram a seguir meus sonhos. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e tendo pouco contato com a cidade, nunca desisti do meu sonho de infância. Por isso, me inscrevi no concurso Garota Country, representando com orgulho minhas raízes, a cultura do campo e a minha história.”

Nuriah

Nuriah tem 19 anos, natural de Epitaciolândia.

“Me chamo Nuriah, tenho 19 anos e sou natural de Epitaciolândia. Sou uma jovem determinada, com personalidade forte e essência marcante, que transforma desafios em motivação para seguir em frente. Gosto de me cuidar, de me expressar e de mostrar minha identidade com autenticidade. O universo country faz parte de quem eu sou, pois representa liberdade, força e atitude. Sou movida por grandes sonhos e pela vontade de vencer. Ser candidata a Rainha Country é a realização de um objetivo que carrego com orgulho, representando beleza, atitude e minhas raízes.”

Pricila Ramos Galli

Pricila é natural de Brasiléia e cursa Medicina.

“Meu nome é Pricila Ramos Galli, sou natural de Brasiléia e tenho raízes na zona rural, onde cresci e construí minha essência. Atualmente moro na cidade, onde sou estudante do curso de medicina, mas mantenho uma forte ligação com o campo, onde sempre busco me reconectar. Tenho grande paixão pela cultura country, pelo rodeio e pelos cavalos, que fazem parte da minha história. Participar do concurso Rainha Country é a oportunidade de representar, com orgulho, minhas origens e a identidade do meu povo.”

Camila Albuquerque

Camila tem 22 anos, natural de Epitaciolândia e formada em investigação forense e perícia criminal.

“Sou Camila Albuquerque, tenho 22 anos e sou natural de Epitaciolândia, Acre. Sou recém-formada em investigação forense e perícia criminal e estou finalizando o curso técnico em enfermagem. Sou uma mulher determinada, que gosta de desafios e está sempre em busca de crescimento.

Mesmo não tendo sido criada no meio rural, carrego as raízes da minha família e uma grande admiração pela cultura country, que representa força, simplicidade e autenticidade. Já tive experiência na passarela em 2018, o que me motivou a evoluir e voltar mais preparada. Hoje, participo do concurso Rainha Country 2026 com mais maturidade, confiança e o sonho de representar minha cidade com orgulho.”

Alexia Júlia Ferreira Rodrigues

Alexia Júlia tem 20 anos, estuda Medicina, e é natural de Rondônia.

“Meu nome é Alexia Júlia Ferreira Rodrigues, tenho 20 anos e sou estudante de Medicina. Natural de Rondônia, cresci no campo, onde aprendi valores como simplicidade, força e persistência — que levo comigo até hoje. Há três anos, mudei-me para Epitaciolândia para seguir meu sonho de me tornar médica. Mesmo longe da família, encontrei aqui acolhimento e motivação para continuar minha caminhada. Busco me tornar uma profissional humana, dedicada e comprometida, sempre honrando minhas origens e os valores que me formaram.”

Lindaines Luiza Sodre Portes

Lindaines tem 27 anos, natural de Rolim de Moura, em Rondônia.

“Me chamo Lindaines Luiza Sodre Portes tenho 27 anos , nasci em Rolim De Moura (RO), meus pais são de Mato Grosso estou no Acre a mais ou menos 19 anos sou vendedora da Gazin e é estudante de enfermagem estou estagiária no hospital . Ao chegar no Acre vivi a maioria da minha vida na zona rural gosto muito da fazenda, sou fã no forró gosto do modão sertanejo , admiro muito a vida no campo.”

Raynne Bezerra Nogueira

Raynne tem 15 anos, é natural de Xapuri e estudante do ensino médio.

“Olá, meu nome é Raynne Bezerra Nogueira, tenho 15 anos e sou natural de Xapuri. Sou estudante do ensino médio. Desde pequena, o agro faz parte da minha vida. Cresci no campo, aprendendo o valor de cada plantio, de cada colheita e do trabalho. Foi ali que aprendi sobre dedicação, respeito à natureza e a importância de produzir com responsabilidade. O agro está nas minhas raízes, nas minhas memórias de infância e em tudo aquilo em que acredito para o futuro. Tenho orgulho de dizer que venho do agro, que vivo o agro e que levarei esse amor comigo por toda a vida.”