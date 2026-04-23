O Coletivo Teatro Candeeiro, convida para a oficina de crochê para iniciantes que será realizada nos dias 16, 17, 23 e 24 de maio, no Parque Capitão Ciríaco de 14h ás 17 horas, com material incluso e investimento de 120 reais.

A oficina, idealizada pelo coletivo Teatro Candeeiro, será ministrada por Elias Silva com assistência de Netty França, ambos com experiência na arte do crochê, prática que tem se destacado no cenário brasileiro de artesanato. Fazer esta oficina, parte do interesse na difusão de uma prática manual que é essencial para a manutenção da tradição e também ao aperfeiçoamento dos próprios integrantes do coletivo, que vão, após a oficina, criar figurinos para a nova montagem do Candeeiro, a partir da aprendizagem do crochê.

O professor Elias Silva, destaca que o crochê “é uma prática prazerosa, que ajuda a focar, trabalhar a coordenação motora, acalma a mente e ainda pode virar uma renda extra. Mais do que uma tendência, o crochê é uma forma de manter viva uma tradição linda, passada de geração em geração. E, ao mesmo tempo, é algo muito atual, que se reinventa.”

Esta é apenas a primeira, de diversas oficinas que estão sendo planejadas para a valorização das artes manuais que são usadas nos figurinos do coletivo. Ainda este ano está prevista uma oficina de bordado livre, onde será possível ampliar os saberes dentro da área de bordado e precificação.

Durante a oficina de crochê, os participantes poderão, através da aprendizagem de pontos básicos, criar peças de roupas e acessórios, de acordo com a individualidade de cada participante. Além disso, o espaço do Capitão Ciríaco, proporcionará um espaço de imersão mais tranquilo, com menos poluição sonora, o que garante a cada participante da oficina, um momento de aprendizagem e de troca entre os participantes mais harmoniosa.

E assim, convidamos a todos para participar desta oficina, pois “eu realmente acho que mais pessoas deveriam se permitir aprender. Nem que seja só por curiosidade… porque quando começa, dificilmente não se apaixona”, palavras do professor Elias Silva.

Dias: 16, 17, 23 e 24 de maio

Local: Parque Capitão Ciríaco

Horário: 14 às 17 horas

Investimento: 120 reais

Inscrições: https://forms.gle/VbbBsWewxamxhSM8A

Faixa etária: + 15 anos

APENAS 6 VAGAS E INSCRIÇÕES ATÉ 14 DE MAIO.