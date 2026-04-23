23/04/2026
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Quer aprender crochê? Coletivo abre oficina em Rio Branco; confira

A oficina, idealizada pelo coletivo Teatro Candeeiro, será ministrada por Elias Silva com assistência de Netty França

Por Assessoria 23/04/2026 às 09:59
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Quer aprender crochê? Coletivo abre oficina em Rio Branco; confira

O Coletivo Teatro Candeeiro, convida para a oficina de crochê para iniciantes que será realizada nos dias 16, 17, 23 e 24 de maio, no Parque Capitão Ciríaco de 14h ás 17 horas, com material incluso e investimento de 120 reais. 

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A oficina, idealizada pelo coletivo Teatro Candeeiro, será ministrada por Elias Silva com assistência de Netty França, ambos com experiência na arte do crochê, prática que tem se destacado no cenário brasileiro de artesanato. Fazer esta oficina, parte do interesse na difusão de uma prática manual que é essencial para a manutenção da tradição e também ao aperfeiçoamento dos próprios integrantes do coletivo, que vão, após a oficina, criar figurinos para a nova montagem do Candeeiro, a partir da aprendizagem do crochê. 

O professor Elias Silva, destaca que o crochê “é uma prática prazerosa, que ajuda a focar, trabalhar a coordenação motora, acalma a mente e ainda pode virar uma renda extra. Mais do que uma tendência, o crochê é uma forma de manter viva uma tradição linda, passada de geração em geração. E, ao mesmo tempo, é algo muito atual, que se reinventa.” 

Quer aprender crochê? Coletivo abre oficina em Rio Branco; confira

Esta é apenas a primeira, de diversas oficinas que estão sendo planejadas para a valorização das artes manuais que são usadas nos figurinos do coletivo. Ainda este ano está prevista uma oficina de bordado livre, onde será possível ampliar os saberes dentro da área de bordado e precificação. 

Durante a oficina de crochê, os participantes poderão, através da aprendizagem de pontos básicos, criar peças de roupas e acessórios, de acordo com a individualidade de cada participante. Além disso, o espaço do Capitão Ciríaco, proporcionará um espaço de imersão mais tranquilo, com menos poluição sonora, o que garante a cada participante da oficina, um momento de aprendizagem e de troca entre os participantes mais harmoniosa. 

Quer aprender crochê? Coletivo abre oficina em Rio Branco; confira

E assim, convidamos a todos para participar desta oficina, pois “eu realmente acho que mais pessoas deveriam se permitir aprender. Nem que seja só por curiosidade… porque quando começa, dificilmente não se apaixona”, palavras do professor Elias Silva. 

Dias: 16, 17, 23 e 24 de maio 

Local: Parque Capitão Ciríaco 

Horário: 14 às 17 horas 

Investimento: 120 reais 

Inscrições: https://forms.gle/VbbBsWewxamxhSM8A  

Faixa etária: + 15 anos 

APENAS 6 VAGAS E INSCRIÇÕES ATÉ 14 DE MAIO.

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