08/04/2026
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Quer mais folga? Saiba quando o acreano terá o próximo feriadão

Datas em abril e maio prometem folgas prolongadas com até quatro dias de descanso

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Feriados Widelg
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 1 min leitura

Depois de um período sem pausas no calendário, muito acreano já está de olho no próximo feriadão. E a boa notícia é que ele está mais perto do que parece: abril e maio de 2026 trarão novas oportunidades de descanso prolongado para os acreanos.

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O primeiro deles será no feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, que cairá em uma terça-feira. Com isso, há a possibilidade de ponto facultativo na segunda-feira (20), o que abre espaço para um feriadão de quatro dias, de sábado (18) até terça-feira.

A combinação entre o fim de semana e o ponto facultativo deve permitir que muitos trabalhadores aproveitem uma pausa mais longa, seja para descanso ou viagens curtas.

LEIA TAMBÉM: Feriadão: confira o que abre e fecha durante a Semana Santa no Acre

Apesar de o ponto facultativo valer oficialmente para servidores federais, a prática costuma ser adotada também por estados, municípios e até pela iniciativa privada, ampliando o alcance do feriadão.

Maio também terá feriadão garantido

Logo em seguida, o mês de maio também reserva um descanso prolongado. O Dia do Trabalho, em 1º de maio, cairá em uma sexta-feira, garantindo um feriadão “tradicional” de três dias, incluindo sábado e domingo.

 

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