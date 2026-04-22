Reino Unido proíbe venda de cigarros para nascidos a partir de 2009

Estratégia britânica busca erradicar o vício ao impedir que novos consumidores entrem no mercado de forma definitiva

O governo britânico deu um passo histórico e radical na luta contra o tabagismo ao aprovar uma legislação que pretende banir o consumo de cigarros para as futuras gerações. A nova lei estabelece que qualquer pessoa nascida a partir de 2009 estará impedida de comprar tabaco legalmente durante toda a vida.

O mecanismo da lei é progressivo: a idade mínima para a compra subirá um ano a cada ano. Na prática, isso significa que, quando os jovens que nasceram em 2009 completarem 18 anos o que ocorre em 2027, a idade mínima legal será elevada para 19 anos, e assim sucessivamente. O objetivo é garantir que o cigarro nunca mais seja acessível legalmente para quem hoje é criança ou adolescente.

Impacto na Saúde Pública

A decisão é fundamentada em dados alarmantes de saúde pública. Atualmente, o cigarro é a causa número um de mortes evitáveis no Reino Unido, sendo responsável por cerca de 80 mil óbitos todos os anos. A medida visa proteger o sistema de saúde de doenças crônicas e fatais diretamente ligadas ao fumo.

Alívio nos Cofres Públicos

Além do fator humanitário, há um forte componente econômico por trás da nova legislação. O tabagismo gera um prejuízo anual estimado em quase R$ 110 bilhões (na conversão atual) para o Reino Unido. Esse montante engloba tanto os gastos diretos do sistema público de saúde quanto os custos indiretos, como a perda de dias de trabalho por licenças médicas e mortes precoces de cidadãos em idade ativa.

Com a aprovação, o Reino Unido se posiciona na vanguarda global das políticas antitabagistas, servindo de modelo para outros países que buscam soluções definitivas para erradicar a dependência do tabaco em longo prazo.