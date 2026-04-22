Resultado da Dupla Sena 2948: veja os números sorteados hoje (22/04)

Resultado da Dupla Sena concurso 2948

O resultado da Dupla Sena de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 06 – 11 – 18 – 27 – 36 – 11 – 18 – 19 – 23 – 36 – 50.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.