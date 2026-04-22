22/04/2026
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Resultado da Dupla Sena 2948: veja os números sorteados hoje (22/04)

Resultado da Dupla Sena de hoje, concurso 2948. Números sorteados: 01 - 06 - 11 - 18 - 27 - 36 - 11 - 18 - 19 - 23 - 36 - 50. O prêmio principal acumulou.

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 20:25
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Resultado da Dupla Sena 2948: veja os números sorteados hoje (22/04)

 

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Resultado Oficial
Sorteio: 22/04/2026

Dupla Sena | Concurso 2948

010611182736111819233650
Acumulou
Concurso2948
Data oficial22/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Dupla Sena concurso 2948

O resultado da Dupla Sena de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 06 – 11 – 18 – 27 – 36 – 11 – 18 – 19 – 23 – 36 – 50.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação Detalhada

Faixa
Ganhadores
Prêmio
6 acertos
0 ganhador(es)
5 acertos
3 ganhador(es)
4 acertos
369 ganhador(es)
3 acertos
6736 ganhador(es)
6 acertos
0 ganhador(es)
5 acertos
5 ganhador(es)
4 acertos
380 ganhador(es)
3 acertos
7437 ganhador(es)

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