Resultado da Dupla Sena 2948: veja os números sorteados hoje (22/04)

Resultado Oficial
Sorteio: 22/04/2026
Sorteio: 22/04/2026
Dupla Sena | Concurso 2948
010611182736111819233650
Acumulou
Concurso2948
Data oficial22/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Dupla Sena concurso 2948
O resultado da Dupla Sena de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 06 – 11 – 18 – 27 – 36 – 11 – 18 – 19 – 23 – 36 – 50.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
6 acertos
0 ganhador(es)
—
5 acertos
3 ganhador(es)
—
4 acertos
369 ganhador(es)
—
3 acertos
6736 ganhador(es)
—
6 acertos
0 ganhador(es)
—
5 acertos
5 ganhador(es)
—
4 acertos
380 ganhador(es)
—
3 acertos
7437 ganhador(es)
—
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