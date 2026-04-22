Resultado da Federal 6059: veja os números sorteados hoje (22/04)

Resultado da Federal concurso 6059

O resultado da Federal de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 032917 – 034991 – 044486 – 000116 – 069820.

A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).