Resultado da Federal 6059: veja os números sorteados hoje (22/04)

Resultado Oficial
Sorteio: 22/04/2026
Sorteio: 22/04/2026
Federal | Concurso 6059
032917034991044486000116069820
Teve ganhador
Concurso6059
Data oficial22/04/2026
StatusTeve ganhador
Resultado da Federal concurso 6059
O resultado da Federal de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 032917 – 034991 – 044486 – 000116 – 069820.
A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
1 acertos
1 ganhador(es)
—
2 acertos
1 ganhador(es)
—
3 acertos
1 ganhador(es)
—
4 acertos
1 ganhador(es)
—
5 acertos
1 ganhador(es)
—
Veja mais resultados
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