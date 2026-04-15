15/04/2026
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Resultado da Dupla Sena de hoje — veja os números do concurso 2945

Por ContilNet Notícias 15/04/2026 Atualizado: há 21 minutos
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Resultado da Dupla Sena de hoje — veja os números do concurso 2945

 

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Dupla Sena
CONCURSO 2945
06
08
09
17
42
46
07
08
27
40
42
50
Data oficial do sorteio: 15/04/2026

Resultado da Dupla Sena de hoje

O resultado da Dupla Sena de hoje, referente ao concurso 2945, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 08 – 09 – 17 – 42 – 46 – 07 – 08 – 27 – 40 – 42 – 50.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2945

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dupla Sena.

  • 6 acertos: 0 ganhador(es)
  • 5 acertos: 4 ganhador(es)
  • 4 acertos: 351 ganhador(es)
  • 3 acertos: 7516 ganhador(es)
  • 6 acertos: 0 ganhador(es)
  • 5 acertos: 2 ganhador(es)
  • 4 acertos: 367 ganhador(es)
  • 3 acertos: 6834 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 2945 da Dupla Sena foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 6 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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