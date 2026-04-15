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Resultado da Dupla Sena de hoje

O resultado da Dupla Sena de hoje, referente ao concurso 2945, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 08 – 09 – 17 – 42 – 46 – 07 – 08 – 27 – 40 – 42 – 50.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2945

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Dupla Sena.

6 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 5 acertos : 4 ganhador(es)

: 4 ganhador(es) 4 acertos : 351 ganhador(es)

: 351 ganhador(es) 3 acertos : 7516 ganhador(es)

: 7516 ganhador(es) 6 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 5 acertos : 2 ganhador(es)

: 2 ganhador(es) 4 acertos : 367 ganhador(es)

: 367 ganhador(es) 3 acertos: 6834 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 2945 da Dupla Sena foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 6 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.