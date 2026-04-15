Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3662

Participe do canal do ContilNet no Instagram Toque para entrar e acompanhar as novidades

Resultado da Lotofácil de hoje

O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3662, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 20 – 23 – 25.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 3662

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.

15 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 14 acertos : 175 ganhador(es)

: 175 ganhador(es) 13 acertos : 7634 ganhador(es)

: 7634 ganhador(es) 12 acertos : 99438 ganhador(es)

: 99438 ganhador(es) 11 acertos: 588962 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 3662 da Lotofácil foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.