Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3662

Lotofácil
CONCURSO 3662
04
05
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07
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18
20
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25
Data oficial do sorteio: 15/04/2026
Resultado da Lotofácil de hoje
O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3662, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 20 – 23 – 25.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 3662
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.
- 15 acertos: 0 ganhador(es)
- 14 acertos: 175 ganhador(es)
- 13 acertos: 7634 ganhador(es)
- 12 acertos: 99438 ganhador(es)
- 11 acertos: 588962 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 3662 da Lotofácil foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.