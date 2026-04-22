Resultado da Mais Milionária 348: veja números sorteados hoje (22/04)

Resultado da Mais Milionária concurso 348

O resultado da Mais Milionária de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 14 – 21 – 24 – 44 – 49.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.