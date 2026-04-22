Resultado da Mais Milionária 348: veja números sorteados hoje (22/04)

Resultado Oficial
Sorteio: 22/04/2026
Sorteio: 22/04/2026
Mais Milionária | Concurso 348
061421244449
Acumulou
Concurso348
Data oficial22/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Mais Milionária concurso 348
O resultado da Mais Milionária de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 06 – 14 – 21 – 24 – 44 – 49.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
6 acertos + 2 trevos
0 ganhador(es)
—
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
0 ganhador(es)
—
5 acertos + 2 trevos
1 ganhador(es)
—
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
8 ganhador(es)
—
4 acertos + 2 trevos
38 ganhador(es)
—
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
545 ganhador(es)
—
3 acertos + 2 trevos
783 ganhador(es)
—
3 acertos + 1 trevo
7406 ganhador(es)
—
2 acertos + 2 trevos
5803 ganhador(es)
—
2 acertos + 1 trevo
57642 ganhador(es)
—
Detalhes Extras
Trevos4 – 5
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