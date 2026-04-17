Resultado da Federal de hoje: concurso 6057

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Resultado oficial Federal Federal concurso 6057 Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa. 000225049734056850073657007842

Concurso6057 Data oficial15/04/2026 StatusTeve ganhador

Resultado da Federal de hoje O resultado da Federal de hoje, referente ao concurso 6057, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso. As dezenas sorteadas foram: 000225 – 049734 – 056850 – 073657 – 007842. A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 6057 Atualizado Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Federal. Faixa Ganhadores Prêmio 1 acertos 1 ganhador(es) — 2 acertos 1 ganhador(es) — 3 acertos 1 ganhador(es) — 4 acertos 1 ganhador(es) — 5 acertos 1 ganhador(es) —

Resumo rápido Leitura objetiva O concurso 6057 da Federal foi realizado em 15/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 1 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.

Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.