17/04/2026
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Resultado da Federal de hoje: concurso 6057

Resultado da Federal de hoje, concurso 6057. Números sorteados: 000225 - 049734 - 056850 - 073657 - 007842. A faixa principal teve 1 ganhador(es).

Por ContilNet Loterias 17/04/2026
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Resultado da Federal de hoje: concurso 6057

 

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Resultado oficial

Federal

Federal concurso 6057

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

000225049734056850073657007842
Data oficial do sorteio: 15/04/2026
Teve ganhador
Concurso6057
Data oficial15/04/2026
StatusTeve ganhador

Resultado da Federal de hoje

O resultado da Federal de hoje, referente ao concurso 6057, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 000225 – 049734 – 056850 – 073657 – 007842.

A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 6057

Atualizado

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Federal.

Faixa
Ganhadores
Prêmio
1 acertos
1 ganhador(es)
2 acertos
1 ganhador(es)
3 acertos
1 ganhador(es)
4 acertos
1 ganhador(es)
5 acertos
1 ganhador(es)

Resumo rápido

Leitura objetiva

O concurso 6057 da Federal foi realizado em 15/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 1 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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