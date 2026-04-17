Resultado da Federal de hoje: concurso 6057

Federal concurso 6057
Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.
Resultado da Federal de hoje
O resultado da Federal de hoje, referente ao concurso 6057, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.
As dezenas sorteadas foram: 000225 – 049734 – 056850 – 073657 – 007842.
A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).
Premiação do concurso 6057
Atualizado
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Federal.
Resumo rápido
Leitura objetiva
O concurso 6057 da Federal foi realizado em 15/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 1 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.