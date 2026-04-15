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Resultado da Quina de hoje — veja os números do concurso 7002

Por ContilNet Notícias 15/04/2026
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Resultado da Quina de hoje — veja os números do concurso 7002

 

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Quina
CONCURSO 7002
04
15
34
49
55
Data oficial do sorteio: 15/04/2026

Resultado da Quina de hoje

O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 7002, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 15 – 34 – 49 – 55.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 7002

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Quina.

  • 5 acertos: 0 ganhador(es)
  • 4 acertos: 77 ganhador(es)
  • 3 acertos: 6247 ganhador(es)
  • 2 acertos: 147098 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 7002 da Quina foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 5 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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