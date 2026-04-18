Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3664

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Resultado oficial Lotofácil Lotofácil concurso 3664 Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa. 010204050607101112161819202223

Concurso3664 Data oficial17/04/2026 StatusTeve ganhador

Resultado da Lotofácil de hoje O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3664, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso. As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23. A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 3664 Atualizado Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil. Faixa Ganhadores Prêmio 15 acertos 1 ganhador(es) — 14 acertos 209 ganhador(es) — 13 acertos 7899 ganhador(es) — 12 acertos 92429 ganhador(es) — 11 acertos 504884 ganhador(es) —

Resumo rápido Leitura objetiva O concurso 3664 da Lotofácil foi realizado em 17/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

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Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.