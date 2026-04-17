Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3664

Lotofácil concurso 3664
Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.
Resultado da Lotofácil de hoje
O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3664, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23.
A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).
Premiação do concurso 3664
Atualizado
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.
Resumo rápido
Leitura objetiva
O concurso 3664 da Lotofácil foi realizado em 17/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.