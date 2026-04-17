17/04/2026
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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3664

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3664. Números sorteados: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23. A faixa principal teve 1 ganhador(es).

Por ContilNet Loterias 17/04/2026
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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3664

 

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Resultado oficial

Lotofácil

Lotofácil concurso 3664

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

010204050607101112161819202223
Data oficial do sorteio: 17/04/2026
Teve ganhador
Concurso3664
Data oficial17/04/2026
StatusTeve ganhador

Resultado da Lotofácil de hoje

O resultado da Lotofácil de hoje, referente ao concurso 3664, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23.

A faixa principal registrou 1 aposta(s) vencedora(s).

Premiação do concurso 3664

Atualizado

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotofácil.

Faixa
Ganhadores
Prêmio
15 acertos
1 ganhador(es)
14 acertos
209 ganhador(es)
13 acertos
7899 ganhador(es)
12 acertos
92429 ganhador(es)
11 acertos
504884 ganhador(es)

Resumo rápido

Leitura objetiva

O concurso 3664 da Lotofácil foi realizado em 17/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 15 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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