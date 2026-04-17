Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2912

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

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Resultado da Lotomania de hoje

O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2912, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 05 – 22 – 35 – 41 – 47 – 53 – 56 – 60 – 63 – 68 – 69 – 81 – 83 – 84 – 88 – 91 – 93 – 95.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.