Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2912

Lotomania concurso 2912
Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.
Resultado da Lotomania de hoje
O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2912, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.
As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 05 – 22 – 35 – 41 – 47 – 53 – 56 – 60 – 63 – 68 – 69 – 81 – 83 – 84 – 88 – 91 – 93 – 95.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 2912
Atualizado
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.
Resumo rápido
Leitura objetiva
O concurso 2912 da Lotomania foi realizado em 15/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.