17/04/2026
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Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2912

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2912. Números sorteados: 02 - 04 - 05 - 22 - 35 - 41 - 47 - 53 - 56 - 60 - 63 - 68 - 69 - 81 - 83. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Notícias 17/04/2026
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Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2912
Resultado oficial

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Lotomania

Lotomania concurso 2912

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

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Data oficial do sorteio: 15/04/2026
Acumulou

Concurso2912
Data oficial15/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Lotomania de hoje

O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2912, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 05 – 22 – 35 – 41 – 47 – 53 – 56 – 60 – 63 – 68 – 69 – 81 – 83 – 84 – 88 – 91 – 93 – 95.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2912

Atualizado

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.

Faixa
Ganhadores
Prêmio

20 acertos
0 ganhador(es)
19 acertos
4 ganhador(es)
18 acertos
40 ganhador(es)
17 acertos
348 ganhador(es)
16 acertos
2211 ganhador(es)
15 acertos
9405 ganhador(es)
0 acertos
0 ganhador(es)

Resumo rápido

Leitura objetiva

O concurso 2912 da Lotomania foi realizado em 15/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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