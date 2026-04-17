Resultado da Mais Milionária de hoje: concurso 346

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

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Resultado da Mais Milionária de hoje

O resultado da Mais Milionária de hoje, referente ao concurso 346, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 18 – 21 – 24 – 37 – 44.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.