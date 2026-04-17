17/04/2026
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Resultado da Mais Milionária de hoje: concurso 346

Resultado da Mais Milionária de hoje, concurso 346. Números sorteados: 01 - 18 - 21 - 24 - 37 - 44. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Notícias 17/04/2026
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Resultado da Mais Milionária de hoje: concurso 346
Resultado oficial

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Mais Milionária

Mais Milionária concurso 346

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

011821243744
Data oficial do sorteio: 15/04/2026
Acumulou

Concurso346
Data oficial15/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Mais Milionária de hoje

O resultado da Mais Milionária de hoje, referente ao concurso 346, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 18 – 21 – 24 – 37 – 44.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 346

Atualizado

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Mais Milionária.

Faixa
Ganhadores
Prêmio

6 acertos + 2 trevos
0 ganhador(es)
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
0 ganhador(es)
5 acertos + 2 trevos
0 ganhador(es)
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
11 ganhador(es)
4 acertos + 2 trevos
52 ganhador(es)
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
783 ganhador(es)
3 acertos + 2 trevos
1122 ganhador(es)
3 acertos + 1 trevo
8201 ganhador(es)
2 acertos + 2 trevos
8519 ganhador(es)
2 acertos + 1 trevo
65097 ganhador(es)

Detalhes do sorteio

Informações extras

Trevos3 – 4

Resumo rápido

Leitura objetiva

O concurso 346 da Mais Milionária foi realizado em 15/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 6 acertos + 2 trevos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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