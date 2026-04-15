15/04/2026
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Resultado da Lotomania hoje — veja os números do concurso 2912

Por ContilNet Notícias 15/04/2026 Atualizado: há 20 minutos
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Resultado da Lotomania hoje — veja os números do concurso 2912

 

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Lotomania
CONCURSO 2912
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Data oficial do sorteio: 15/04/2026

Resultado da Lotomania de hoje

O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2912, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 05 – 22 – 35 – 41 – 47 – 53 – 56 – 60 – 63 – 68 – 69 – 81 – 83 – 84 – 88 – 91 – 93 – 95.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2912

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.

  • 20 acertos: 0 ganhador(es)
  • 19 acertos: 4 ganhador(es)
  • 18 acertos: 40 ganhador(es)
  • 17 acertos: 348 ganhador(es)
  • 16 acertos: 2211 ganhador(es)
  • 15 acertos: 9405 ganhador(es)
  • 0 acertos: 0 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 2912 da Lotomania foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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