Lotomania
CONCURSO 2912
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Data oficial do sorteio: 15/04/2026
Resultado da Lotomania de hoje
O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2912, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 05 – 22 – 35 – 41 – 47 – 53 – 56 – 60 – 63 – 68 – 69 – 81 – 83 – 84 – 88 – 91 – 93 – 95.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 2912
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.
- 20 acertos: 0 ganhador(es)
- 19 acertos: 4 ganhador(es)
- 18 acertos: 40 ganhador(es)
- 17 acertos: 348 ganhador(es)
- 16 acertos: 2211 ganhador(es)
- 15 acertos: 9405 ganhador(es)
- 0 acertos: 0 ganhador(es)
Resumo rápido
O concurso 2912 da Lotomania foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.