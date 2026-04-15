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Resultado da Lotomania de hoje

O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2912, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 05 – 22 – 35 – 41 – 47 – 53 – 56 – 60 – 63 – 68 – 69 – 81 – 83 – 84 – 88 – 91 – 93 – 95.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2912

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.

20 acertos : 0 ganhador(es)

: 0 ganhador(es) 19 acertos : 4 ganhador(es)

: 4 ganhador(es) 18 acertos : 40 ganhador(es)

: 40 ganhador(es) 17 acertos : 348 ganhador(es)

: 348 ganhador(es) 16 acertos : 2211 ganhador(es)

: 2211 ganhador(es) 15 acertos : 9405 ganhador(es)

: 9405 ganhador(es) 0 acertos: 0 ganhador(es)

Resumo rápido

O concurso 2912 da Lotomania foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

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