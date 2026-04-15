Mais Milionária
CONCURSO 346
Data oficial do sorteio: 15/04/2026
Resultado da Mais Milionária de hoje
O resultado da Mais Milionária de hoje, referente ao concurso 346, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 18 – 21 – 24 – 37 – 44.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação do concurso 346
Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Mais Milionária.
- 6 acertos + 2 trevos: 0 ganhador(es)
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 0 ganhador(es)
- 5 acertos + 2 trevos: 0 ganhador(es)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 ganhador(es)
- 4 acertos + 2 trevos: 52 ganhador(es)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 783 ganhador(es)
- 3 acertos + 2 trevos: 1122 ganhador(es)
- 3 acertos + 1 trevo: 8201 ganhador(es)
- 2 acertos + 2 trevos: 8519 ganhador(es)
- 2 acertos + 1 trevo: 65097 ganhador(es)
Detalhes do sorteio
Trevos sorteados: 3 – 4
Resumo rápido
O concurso 346 da Mais Milionária foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 6 acertos + 2 trevos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.