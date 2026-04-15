15/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Resultado da Mais Milionária de hoje — veja os números do concurso 346

Por ContilNet Notícias 15/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mais Milionária
CONCURSO 346
01
18
21
24
37
44
Data oficial do sorteio: 15/04/2026

Resultado da Mais Milionária de hoje

O resultado da Mais Milionária de hoje, referente ao concurso 346, já foi divulgado. Veja os números sorteados e confira os principais detalhes da premiação oficial.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 18 – 21 – 24 – 37 – 44.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 346

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Mais Milionária.

  • 6 acertos + 2 trevos: 0 ganhador(es)
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 0 ganhador(es)
  • 5 acertos + 2 trevos: 0 ganhador(es)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 ganhador(es)
  • 4 acertos + 2 trevos: 52 ganhador(es)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 783 ganhador(es)
  • 3 acertos + 2 trevos: 1122 ganhador(es)
  • 3 acertos + 1 trevo: 8201 ganhador(es)
  • 2 acertos + 2 trevos: 8519 ganhador(es)
  • 2 acertos + 1 trevo: 65097 ganhador(es)

Detalhes do sorteio

Trevos sorteados: 3 – 4

Resumo rápido

O concurso 346 da Mais Milionária foi realizado em 15/04/2026. A principal faixa do sorteio foi 6 acertos + 2 trevos. Se você apostou, vale a pena conferir o bilhete com atenção.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.