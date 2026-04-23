Resultado Dia de Sorte 1204 hoje (23/04): ACUMULOU para R$ 2.500.000,00

Resultado da Dia de Sorte concurso 1204

O resultado da Dia de Sorte de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 11 – 12 – 13 – 17 – 20 – 23 – 29.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.