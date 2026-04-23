Resultado Mega-Sena 2999 hoje (23/04): ACUMULOU para R$ 100.000.000,00

Resultado da Mega-Sena concurso 2999

O resultado da Mega-Sena de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 24 – 26 – 38 – 45 – 58.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.