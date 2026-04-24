Resultado Federal 6059 hoje (22/04): ACUMULOU!

Resultado Oficial
Sorteio: 22/04/2026
Sorteio: 22/04/2026
Federal | Concurso 6059
032917034991044486000116069820
Acumulou – R$ 500.000,00
Concurso6059
Data oficial22/04/2026
StatusAcumulou
Prêmio principalR$ 500.000,00
Resultado da Federal concurso 6059
O resultado da Federal de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: 032917 – 034991 – 044486 – 000116 – 069820.
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
1º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 500.000,00
2º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 35.000,00
3º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 30.000,00
4º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 25.000,00
5º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 20.363,00
Veja mais resultados
Acompanhe os próximos concursos, premiações e o histórico da modalidade.
Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para novos resultados e atualizações.