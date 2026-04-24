24/04/2026
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Resultado Federal 6059 hoje (22/04): ACUMULOU!

Resultado da Federal de hoje, concurso 6059. Números sorteados: 032917 - 034991 - 044486 - 000116 - 069820. O prêmio principal acumulou.

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 21:37
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Resultado Federal 6059 hoje (22/04): ACUMULOU!
Resultado Oficial
Sorteio: 22/04/2026

Federal | Concurso 6059

032917034991044486000116069820
Acumulou – R$ 500.000,00
Concurso6059
Data oficial22/04/2026
StatusAcumulou
Prêmio principalR$ 500.000,00

Resultado da Federal concurso 6059

O resultado da Federal de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

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As dezenas sorteadas foram: 032917 – 034991 – 044486 – 000116 – 069820.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação Detalhada

Faixa
Ganhadores
Prêmio
1º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 500.000,00
2º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 35.000,00
3º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 30.000,00
4º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 25.000,00
5º Prêmio
0 ganhador(es)
R$ 20.363,00

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