Resultado Federal 6059 hoje (22/04): ACUMULOU!

Resultado da Federal concurso 6059

O resultado da Federal de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 032917 – 034991 – 044486 – 000116 – 069820.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.