24/04/2026
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Resultado Loteca 1245 hoje (23/04): ACUMULOU!

Resultado da Loteca de hoje, concurso 1245. O prêmio principal acumulou.

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 21:34
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Resultado Loteca 1245 hoje (23/04): ACUMULOU!

 

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Resultado Oficial
Sorteio: 23/04/2026

Loteca | Concurso 1245

Acumulou
Concurso1245
Data oficial23/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Loteca concurso 1245

O resultado da Loteca de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: .

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação Detalhada

Faixa
Ganhadores
Prêmio
1º (14 acertos)
0 ganhador(es)
2º (13 acertos)
31 ganhador(es)
R$ 3.420,90

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