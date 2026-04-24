Resultado Loteca 1245 hoje (23/04): ACUMULOU!

Resultado Oficial
Sorteio: 23/04/2026
Sorteio: 23/04/2026
Loteca | Concurso 1245
Acumulou
Concurso1245
Data oficial23/04/2026
StatusAcumulou
Resultado da Loteca concurso 1245
O resultado da Loteca de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.
As dezenas sorteadas foram: .
O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.
Premiação Detalhada
Faixa
Ganhadores
Prêmio
1º (14 acertos)
0 ganhador(es)
—
2º (13 acertos)
31 ganhador(es)
R$ 3.420,90
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