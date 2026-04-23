O resultado Lotofácil concurso 3667 hoje já foi divulgado nesta quarta-feira (22/04/2026), e milhares de apostadores correm para conferir se acertaram as dezenas premiadas.
🔢 Números sorteados da Lotofácil 3667
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Confira:
👉 01 • 03 • 04 • 05 • 06 • 07 • 09 • 11 • 14 • 15 • 19 • 21 • 22 • 23 • 25
💰 Premiação da Lotofácil 3667
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras — R$ 793.542,18
- 14 acertos: 218 apostas ganhadoras — R$ 2.180,70
- 13 acertos: 10.132 apostas ganhadoras — R$ 35,00
- 12 acertos: 114.758 apostas ganhadoras — R$ 14,00
- 11 acertos: 574.038 apostas ganhadoras — R$ 7,00
📊 Próximo concurso da Lotofácil
- 💵 Estimativa: R$ 2.000.000,00
- 📅 Data: 23/04/2026
Outros acumulados:
- Final zero (3670): R$ 2.513.549,07
- Especial Independência: R$ 96.943.503,26
📍 Local do sorteio
- 📌 Espaço da Sorte
- 📍 São Paulo (SP)
🔎 Como apostar
- Escolha de 15 a 20 números
- Aposte em lotéricas ou online
- Sorteios frequentes ao longo da semana
Fonte: Redação Contilnet / Caixa Econômica Federal