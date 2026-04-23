Resultado acaba de sair e milhares já conferem as dezenas da Lotofácil 3667.

O resultado Lotofácil concurso 3667 hoje já foi divulgado nesta quarta-feira (22/04/2026), e milhares de apostadores correm para conferir se acertaram as dezenas premiadas.

🔢 Números sorteados da Lotofácil 3667

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Confira:

👉 01 • 03 • 04 • 05 • 06 • 07 • 09 • 11 • 14 • 15 • 19 • 21 • 22 • 23 • 25

💰 Premiação da Lotofácil 3667

15 acertos: 2 apostas ganhadoras — R$ 793.542,18

2 apostas ganhadoras — R$ 793.542,18 14 acertos: 218 apostas ganhadoras — R$ 2.180,70

218 apostas ganhadoras — R$ 2.180,70 13 acertos: 10.132 apostas ganhadoras — R$ 35,00

10.132 apostas ganhadoras — R$ 35,00 12 acertos: 114.758 apostas ganhadoras — R$ 14,00

114.758 apostas ganhadoras — R$ 14,00 11 acertos: 574.038 apostas ganhadoras — R$ 7,00

📊 Próximo concurso da Lotofácil

💵 Estimativa: R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00 📅 Data: 23/04/2026

Outros acumulados:

Final zero (3670): R$ 2.513.549,07

Especial Independência: R$ 96.943.503,26

📍 Local do sorteio

📌 Espaço da Sorte

📍 São Paulo (SP)

🔎 Como apostar

Escolha de 15 a 20 números

Aposte em lotéricas ou online

Sorteios frequentes ao longo da semana

Fonte: Redação Contilnet / Caixa Econômica Federal