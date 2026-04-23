23/04/2026
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Resultado Lotofácil concurso 3667 hoje: números sorteados (22)

Resultado acaba de sair e milhares já conferem as dezenas da Lotofácil 3667.

Por Redação Contilnet 23/04/2026 às 07:48
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Resultado Lotofácil concurso 3667 hoje: números sorteados (22)
Sorteio foi realizado em Ipameri, GO. Foto: REprodução

O resultado Lotofácil concurso 3667 hoje já foi divulgado nesta quarta-feira (22/04/2026), e milhares de apostadores correm para conferir se acertaram as dezenas premiadas.

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🔢 Números sorteados da Lotofácil 3667

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Confira:

👉 01 • 03 • 04 • 05 • 06 • 07 • 09 • 11 • 14 • 15 • 19 • 21 • 22 • 23 • 25

💰 Premiação da Lotofácil 3667

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras — R$ 793.542,18
  • 14 acertos: 218 apostas ganhadoras — R$ 2.180,70
  • 13 acertos: 10.132 apostas ganhadoras — R$ 35,00
  • 12 acertos: 114.758 apostas ganhadoras — R$ 14,00
  • 11 acertos: 574.038 apostas ganhadoras — R$ 7,00

📊 Próximo concurso da Lotofácil

  • 💵 Estimativa: R$ 2.000.000,00
  • 📅 Data: 23/04/2026

Outros acumulados:

  • Final zero (3670): R$ 2.513.549,07
  • Especial Independência: R$ 96.943.503,26

📍 Local do sorteio

  • 📌 Espaço da Sorte
  • 📍 São Paulo (SP)

🔎 Como apostar

  • Escolha de 15 a 20 números
  • Aposte em lotéricas ou online
  • Sorteios frequentes ao longo da semana

Fonte: Redação Contilnet / Caixa Econômica Federal

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