23/04/2026
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Resultado Quina 7008 hoje (23/04): SAIU PRÊMIO! Veja os ganhadores

Resultado da Quina de hoje, concurso 7008. Números sorteados: 14 - 23 - 47 - 55 - 78. A faixa principal teve 2 ganhador(es).

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 20:55
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Resultado Quina 7008 hoje (23/04): SAIU PRÊMIO! Veja os ganhadores

 

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Resultado Oficial
Sorteio: 23/04/2026

Quina | Concurso 7008

1423475578
Teve ganhador
Concurso7008
Data oficial23/04/2026
StatusTeve ganhador

Resultado da Quina concurso 7008

O resultado da Quina de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 14 – 23 – 47 – 55 – 78.

A faixa principal registrou 2 aposta(s) vencedora(s).

Premiação Detalhada

Faixa
Ganhadores
Prêmio
5 acertos
2 ganhador(es)
4 acertos
96 ganhador(es)
3 acertos
7374 ganhador(es)
2 acertos
170049 ganhador(es)

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