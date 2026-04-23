23/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Resultado Timemania 2383 hoje (23/04): ACUMULOU para R$ 21.500.000,00

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2383. Números sorteados: 15 - 36 - 43 - 47 - 54 - 70 - 79. O prêmio principal acumulou.

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 20:54
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Resultado Timemania 2383 hoje (23/04): ACUMULOU para R$ 21.500.000,00

 

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades
Resultado Oficial
Sorteio: 23/04/2026

Timemania | Concurso 2383

15364347547079
Acumulou
Concurso2383
Data oficial23/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Timemania concurso 2383

O resultado da Timemania de hoje já foi divulgado. Nesta página você confere de forma rápida as dezenas sorteadas e os principais detalhes da premiação.

As dezenas sorteadas foram: 15 – 36 – 43 – 47 – 54 – 70 – 79.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação Detalhada

Faixa
Ganhadores
Prêmio
7 acertos
0 ganhador(es)
6 acertos
2 ganhador(es)
5 acertos
178 ganhador(es)
4 acertos
3379 ganhador(es)
3 acertos
34135 ganhador(es)
Time do Coração
11835 ganhador(es)

Detalhes Extras

Time do CoraçãoAPARECIDENSE /GO

Veja mais resultados

Acompanhe os próximos concursos, premiações e o histórico da modalidade.

Ver todos os resultados da Timemania

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para novos resultados e atualizações.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.