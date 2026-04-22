23/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Rio Acre baixa e marca 9,51 metros na manhã desta quarta-feira

Defesa Civil não registrou precipitações nas últimas 24 horas, o que favorece a estabilidade do rio

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 05:32
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Rio Acre baixa e marca 9,51 metros na manhã desta quarta-feira
Equipes da Defesa Civil seguem com a medição diária do Rio Acre em pontos estratégicos/ Foto: Defesa Civil

O Rio Acre iniciou a manhã desta quarta-feira (22) apresentando um movimento de queda em seu nível. Na primeira medição oficial realizada pela Defesa Civil às 05h25, o manancial marcou 9,51 metros.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O dado representa um recuo em relação à última marcação de ontem (21), feita às 18h, quando o rio estava em 9,88 metros. De acordo com os dados técnicos, não houve registro de chuvas significativas nas últimas 24 horas no ponto de medição, o que contribui para o processo de baixada das águas.

Situação de normalidade

O nível atual encontra-se significativamente abaixo das marcas de atenção estabelecidas pelas autoridades de monitoramento:

  • Cota de Alerta: 13,50 metros

  • Cota de Transbordo: 14,00 metros

A Defesa Civil de Rio Branco segue monitorando diariamente o comportamento do manancial. Embora o cenário atual seja de estabilidade e queda, o órgão mantém vigilância constante sobre as variações climáticas e o volume de chuvas nas cabeceiras, que podem influenciar o nível do rio na capital nos próximos dias.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.