O Rio Acre iniciou a manhã desta quarta-feira (22) apresentando um movimento de queda em seu nível. Na primeira medição oficial realizada pela Defesa Civil às 05h25, o manancial marcou 9,51 metros.
O dado representa um recuo em relação à última marcação de ontem (21), feita às 18h, quando o rio estava em 9,88 metros. De acordo com os dados técnicos, não houve registro de chuvas significativas nas últimas 24 horas no ponto de medição, o que contribui para o processo de baixada das águas.
Situação de normalidade
O nível atual encontra-se significativamente abaixo das marcas de atenção estabelecidas pelas autoridades de monitoramento:
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Cota de Alerta: 13,50 metros
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Cota de Transbordo: 14,00 metros
A Defesa Civil de Rio Branco segue monitorando diariamente o comportamento do manancial. Embora o cenário atual seja de estabilidade e queda, o órgão mantém vigilância constante sobre as variações climáticas e o volume de chuvas nas cabeceiras, que podem influenciar o nível do rio na capital nos próximos dias.