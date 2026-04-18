Com as chuvas registradas nos últimos dias, o nível do Rio Acre subiu mais de 1 metro em 24 horas, de acordo com a medição da Defesa Civil de Rio Branco.

Às 5h49 da última sexta-feira, 17 de abril, a medição apontou 8,59 metros. Neste sábado (18), o Rio Acre amanheceu com 9,67 metros, apresentando uma elevação de 1,08 metro. A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros, já a cota de transbordo é de 14m.

Na medição da sexta, foi registrado 6,50 mm de chuvas nas últimas 24 horas. Já no sábado, não foi registrado precipitação em Rio Branco.

O Rio Acre tem apresentado oscilação durante a semana. Na segunda-feira (13), a Defesa Civil registrou seis medições, sendo a última às 21h, com 10,16 metros, com 16,64 mm em 24 horas.

Na terça-feira, às 5h28 o manancial apresentou 10,04 metros, com 4,75 mm/24h. Na quarta, às 5h32, o rio apresentou vazante, com 9,69 e 46,25mm/24h. Na quinta pela manhã, o rio apresentou nova vazante, com 9,12 metros e 1,30mm/24h de chuva.

Previsão do Friale

O fim de semana e o feriado de 21 de abril terão tempo quente e abafado e chuvas diárias, que podem ser fortes, no Acre. Além disso, a previsão também alerta para a subida do nível do Rio Acre.

A previsão do tempo foi publicada pelo meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui. Na publicação, Friale diz que as temperaturas máximas vão variar entre 30 e 34ºC e, mínimas, entre 21 e 24ºC, com sensação maior.

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“A probabilidade de temporais, com chuvas muito fortes, raios e ventanias, nestes dias, é alta”, disse. Alertamos para a rápida e acentuada elevação do nível do rio Acre em Rio Branco, neste feriadão, podendo ficar próximo da cota de alerta ou, até, superá-la”, disse.

No feriadão, as chuvas poderão acumular entre 100 e 200mm, o que poderá causar transbordamento de córregos e igarapés em qualquer município do Estado.

Chuvas fortes

Após as chuvas dessa semana, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou o Decreto de Situação de Emergência na Baixada da Sobral, na manhã desta quinta-feira (16). Na quarta-feira, a Defesa Civil Municipal informou que a chuva, que durou três horas, registrou mais de 50 mm de volume de precipitação.

“Hoje a gente está decretando essa situação de emergência em 15 bairros por conta das enxurradas que afetou várias famílias ali na região da Baixada da Sobral. Nós já estamos colocando toda a equipe aqui, que está composta hoje, em atenção, em alerta, e também a disposição para assistir e atender todas aquelas famílias na região da baixada, que remete a todas essas áreas, desde a coleta de lixo, da infraestrutura, da drenagem do córrego, na questão da limpeza dos esgotos, consequentemente, da toda a parte assistencial que a gente está se propondo, desde as primeiras horas, o acontecido das enxurradas, através da Secretaria de Assistência, acompanhada junto com a Defesa Civil”, disse.

Alysson explicou também que a Prefeitura tem dado assistência às famílias cestas básicas, kits de limpeza, e fazendo o cadastramento das famílias. “Nesse momento de dor para as famílias que perderam seus utensílios domésticos, alimentação, e a gente está buscando dar toda a atenção necessária para essas famílias”, disse.

Na última quinta-feira (16), o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou um novo auxílio emergencial. O Benefício Emergencial Municipal, o BEN, é um aporte financeiro que a Prefeitura vai dar para as famílias que foram atingidas pela enxurrada.