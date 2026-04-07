Rio Branco convoca aprovados para lotação na Educação; veja nomes

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Candidatos que aguardavam uma oportunidade na rede municipal, já podem se preparar. A prefeitura de Rio Brancou iniciou, segundo a edição desta terça-feira (7) do Diário Oficial do Estado (DOE), iniciou uma nova rodada de convocações de aprovados no processo seletivo da Educação.

Os convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação (Seme), no bairro Isaura Parente, em horários definidos conforme a função. Pela manhã, das 8 horas às 12 horas, devem se apresentar professores da educação infantil, ensino fundamental urbano e educação especial. Já no período da tarde, das 14 horas às 17 horas, é a vez de merendeiras, assistentes de creche e assistentes escolares.

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Profissionais em várias áreas

A lista inclui profissionais para diversas áreas, com destaque para educação especial – tanto mediadores quanto atendimento educacional especializado (AEE) – além de vagas para creche e pré-escola. Também há oportunidades para funções de apoio, como merendeira e assistente escolar, tanto na zona urbana quanto rural.

A convocação faz parte do processo seletivo simplificado regido pelo edital nº 05/2025 e corresponde à 13ª chamada. Segundo o edital, candidatos que não comparecerem no prazo e local indicados serão considerados desistentes, abrindo espaço para novos nomes conforme a ordem de classificação.

Para garantir a vaga, é necessário apresentar documentação completa, incluindo documentos pessoais, comprovantes de escolaridade, certidões negativas, atestado de aptidão física e mental, além de dados bancários e declaração de não acúmulo de cargo.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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