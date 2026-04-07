Rueda entra em campo para conter crise na base de Mailza e acalmar deputados

O ContilNet também apurou que o principal objetivo de Rueda com a reunião foi assegurar a permanência dos deputados na base da governadora e evitar qualquer ruptura nos próximos dias

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O pré-candidato a deputado federal Fábio Rueda reuniu, nesta terça-feira (7), os oito deputados estaduais do União Brasil que disputam a reeleição pela federação com o Progressistas, intitulada União Progressistas.

O encontro ocorreu de forma virtual e teve como principal objetivo tranquilizar os parlamentares da chapa e garantir unidade diante do clima de tensão que se instalou, especialmente entre a base do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e a governadora Mailza Assis.

“O intuito é alinhar expectativas, fortalecer a coesão do grupo e preparar o partido para os próximos desafios políticos e eleitorais”, disse uma das lideranças ao ContilNet.

Além do desgaste na relação com Mailza, a federação — que reúne, ao todo, 13 deputados com mandato — enfrenta a preocupação interna de seus integrantes com a possibilidade de não conseguirem a reeleição. A avaliação foi reforçada pelo líder do governo na Aleac, Manoel Moraes, em entrevista à reportagem nesta terça-feira.

“O momento é de escuta, articulação e planejamento, com foco na unidade e no fortalecimento institucional”, acrescentou a fonte.

Situação “Sesacre”

Um dos fatores que têm contribuído para o desgaste entre os deputados da base e a governadora é a possível indicação do ex-deputado José Bestene para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). A hipótese gerou forte resistência entre parlamentares, que defendem a escolha de um nome que não beneficie apenas um grupo político em detrimento dos demais.

O ContilNet também apurou que o principal objetivo de Rueda com a reunião foi assegurar a permanência dos deputados na base da governadora e evitar qualquer ruptura nos próximos dias.