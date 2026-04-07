“Todo mundo corre risco de perder mandato”, diz Moraes sobre chapa UPB

A União Progressistas é a federação pela qual a governadora Mailza buscará a reeleição

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O deputado Manoel Moraes, líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), expressou em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (7), sua preocupação em relação aos parlamentares que estão disputando a reeleição pela federação União Progressistas.

Conhecido como “chapão da morte”, o grupo da federação apresenta as candidaturas mais competitivas para 2026. Moraes afirmou que, na chapa, “não há ninguém salvo” e que até ele mesmo pode perder o mandato.

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“O maior problema é que temos uma chapa composta pelo PP e União Brasil com 13 deputados e talvez mais três vereadores. Portanto, é uma chapa onde ninguém está garantido. Todo mundo corre o risco de perder o mandato. Qualquer um aqui, eu, o Nicolau, qualquer um”, afirmou.

“Todos são muito fortes e, ao mesmo tempo, todos os adversários são igualmente fortes. Essa é a preocupação dos deputados”, reconheceu.

União Progressistas

A União Progressistas é a federação pela qual a governadora Mailza Assis buscará a reeleição e onde o ex-governador Gladson Camelí pleiteará uma vaga no Senado, em aliança com o MDB e o PL.