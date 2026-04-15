Saiba o que é a página Choquei e por que ela gera polêmicas

Dono da Choquei foi preso hoje em operação contra lavagem de bilhões

A Choquei, uma das maiores potências de engajamento do Brasil com mais de 32 milhões de seguidores, deixou de ser apenas uma página de entretenimento para se tornar alvo central de uma investigação criminal.

Nesta quarta-feira (15/04), seu fundador, Raphael Sousa Oliveira, foi preso temporariamente na Operação Narco Fluxo.

O Papel da Choquei no Esquema

Segundo a Polícia Federal, Raphael Sousa atuava como o “articulador de mídia” de uma organização criminosa que movimentou R$ 1,6 bilhão em apenas dois anos. As investigações apontam que a página era usada para:

Gestão de Crise: Limpar a imagem de artistas envolvidos no esquema, como os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo (também alvos da operação).

Promoção Ilícita: Divulgar plataformas de apostas (“bets”) e rifas digitais exploradas pelo grupo.

Lavagem de Capitais: Receber valores vultosos diretamente dos líderes do esquema para operacionalizar a propaganda da organização.

Com informações do Metrópoles

Operação Narco Fluxo: Números Impressionantes

A ação da PF ocorreu em nove estados e no Distrito Federal, mirando uma estrutura que utilizava a indústria fonográfica para ocultar lucros vindos do tráfico internacional de cocaína.

Bloqueio de Bens: A Justiça determinou o congelamento de até R$ 2,2 bilhões dos envolvidos.

Escopo: Foram cumpridos 39 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão.

Crimes: Os alvos responderão por lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.

O Histórico da Página

Criada em 2014, a Choquei ganhou notoriedade pela agilidade (muitas vezes questionada) em publicar fofocas de celebridades e notícias de impacto.

Nos últimos anos, a página já enfrentava duras críticas pela disseminação de notícias falsas e métodos agressivos de busca por engajamento. Agora, a investigação da PF sugere que esse enorme alcance digital servia a propósitos muito mais sombrios.