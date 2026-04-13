13/04/2026
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Mercado competitivo exige estratégia: veja 5 lições para crescer

Estratégias envolvem ambição, risco e mentalidade de dono

Por Redação ContilNet 13/04/2026
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Mercado competitivo exige estratégia: veja 5 lições para crescer
Veja 5 lições para crescer/Foto: Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

Em meio a um cenário profissional cada vez mais disputado, o crescimento na carreira depende não apenas de conhecimento técnico, mas também de postura estratégica e mentalidade empreendedora. Esse é o ponto central das lições compartilhadas pelo banqueiro André Esteves, um dos nomes mais influentes do mercado financeiro brasileiro.

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Entre os principais aprendizados, está a importância de pensar como dono, e não apenas como funcionário. Para ele, profissionais que assumem responsabilidades e enxergam oportunidades de crescimento tendem a se destacar com mais facilidade dentro das organizações.

Outro ponto destacado é a ambição. Segundo Esteves, querer crescer e alcançar posições mais altas faz diferença no longo prazo, desde que esteja acompanhado de capacidade de execução e preparo técnico.

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O banqueiro também ressalta a importância de assumir riscos de forma calculada. Errar faz parte do processo, desde que o profissional consiga aprender com as falhas e evoluir a partir delas.

Além disso, manter uma postura otimista e construtiva é considerado essencial para enfrentar desafios e avançar na carreira. Para ele, profissionais que acreditam no próprio potencial tendem a ir mais longe.

As orientações reforçam que, em um mercado competitivo, o diferencial está na combinação entre atitude, visão e capacidade de adaptação, fatores que podem definir o sucesso profissional ao longo do tempo.

Com informações Exame

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