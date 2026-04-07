Samira é eliminada do BBB26 com 51,24% dos votos em paredão acirrado

0 📸 Foto: Reprodução ⏱️ 1 min leitura Samira foi a eliminada do BBB26 na noite desta terça-feira (7), ao receber 51,24% dos votos do público. A participante deixou o reality em um paredão disputado. 📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram LEIA TAMBÉM: Ponte sobre o Rio Abunã é interditada no interior do Acre, diz Defesa Civil Francinete Barros é cotada para assumir Secretaria da Mulher após saída de Márdhia Jordana ficou próxima da eliminação, com 47,67% dos votos, enquanto Marciele teve apenas 1,09%, sendo a menos votada da berlinda. O resultado reforça a divisão do público na disputa entre Samira e Jordana, que concentraram a maior parte dos votos nesta semana. View this post on Instagram