07/04/2026
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Samira é eliminada do BBB26 com 51,24% dos votos em paredão acirrado

Jordana teve 47,67% e Marciele recebeu 1,09%

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Samira
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 1 min leitura

Samira foi a eliminada do BBB26 na noite desta terça-feira (7), ao receber 51,24% dos votos do público. A participante deixou o reality em um paredão disputado.

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Jordana ficou próxima da eliminação, com 47,67% dos votos, enquanto Marciele teve apenas 1,09%, sendo a menos votada da berlinda.

O resultado reforça a divisão do público na disputa entre Samira e Jordana, que concentraram a maior parte dos votos nesta semana.

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