Morre dona Zeli Lemos, uma das moradoras mais antigas do 6 de Agosto

Ela esteve à frente da tradicional Droga Lemos, uma das primeiras farmácias do bairro Seis de Agosto

Faleceu na madrugada desta terça-feira (21), aos 85 anos, Zeli Mesquita Lemos, moradora do bairro Seis de Agosto, em Rio Branco. Bastante conhecida e querida no Segundo Distrito da capital, dona Zeli deixa uma trajetória marcada pelo trabalho na saúde pública, pelo espírito solidário e pelo carinho com a comunidade.

Servidora pública durante muitos anos, ela atuou no Pronto-Socorro de Rio Branco e também na maternidade da capital, onde exerceu a função de enfermeira-chefe. Ao longo da carreira, ganhou o respeito de colegas e pacientes pela dedicação, firmeza profissional e atendimento humanizado.

Além da atuação na área da saúde, dona Zeli também teve papel importante no comércio local. Ela esteve à frente da tradicional Droga Lemos, uma das primeiras farmácias do bairro Seis de Agosto, instalada na própria residência da família.

Mais do que um estabelecimento comercial, o local se tornou ponto de apoio para moradores da região. Familiares relatam que era comum pessoas procurarem ajuda até mesmo durante a noite, sendo sempre acolhidas por dona Zeli com atenção e generosidade.

Integrante de uma família tradicional de Rio Branco, ela é lembrada como exemplo de fé, força e compromisso com o próximo. Nas redes sociais e entre amigos, diversas homenagens destacaram o legado deixado por ela.

Em nota de despedida, familiares ressaltaram a personalidade marcante da matriarca. “Uma guerreira, uma mulher forte, que cumpriu sua jornada com dignidade e deixou lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações”, diz a mensagem.

O velório acontece nesta terça-feira, das 8h30 às 16h45, na Morada da Paz. O sepultamento está previsto para as 17h, no mesmo local.