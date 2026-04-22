Homem foi abordado e flagrado com porções de uma substância semelhante à cocaína

Novas informações apuradas pela reportagem esclarecem as circunstâncias da detenção de um mototaxista em Sena Madureira. Diferente do que chegou a ser especulado nas redes sociais, o caso não tem relação com o vídeo em que o trabalhador aparece rebatendo falas da influencer digital Lígia.

De acordo com dados repassados pelas autoridades, o homem teria sido abordado e a polícia teria encontrado porções de uma substância semelhante à cocaína. A ocorrência foi registrada como posse de entorpecente, o que motivou sua condução à delegacia para os procedimentos legais. Após ser ouvido, ele foi liberado, conforme previsto na legislação para esse tipo de situação, que difere de casos relacionados ao tráfico.

Ainda segundo a polícia, durante o depoimento, o mototaxista afirmou que a droga seria destinada ao próprio consumo. Após ser ouvido, ele foi liberado, conforme previsto na legislação para esse tipo de situação, que difere de casos relacionados ao tráfico.

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O episódio ganhou grande repercussão local por conta da coincidência com a recente polêmica envolvendo o vídeo divulgado nas redes sociais. No entanto, as informações oficiais reforçam que não há qualquer vínculo entre os dois fatos.

O caso segue como mais um registro de apreensão de drogas no município, enquanto autoridades destacam a continuidade das ações de fiscalização e combate a crimes relacionados a entorpecentes na região.