“Servir bem será a palavra que vai guiar a nossa gestão”, afirma Alysson Bestene

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O cirurgião-dentista e gestor público Alysson Bestene assume a Prefeitura de Rio Branco a partir deste 4 de abril de 2026, após o afastamento do prefeito Tião Bocalom, que deixa o cargo para disputar o governo do Acre. Até então vice-prefeito, Bestene passa a chefiar o Executivo municipal em meio à continuidade de projetos da atual gestão.

Servidor de carreira da prefeitura, Alysson Bestene foi vereador de Rio Branco entre 2009 e 2012 e também atuou no Executivo estadual. No governo do Acre, foi secretário de Estado de Saúde durante a pandemia da Covid-19 e, posteriormente, secretário de Governo.

Na gestão municipal, exercendo o cargo de vice-prefeito e secretário municipal de Educação, participou do acompanhamento de ações e programas.

A expectativa é de manutenção das diretrizes administrativas, com possibilidade de ajustes pontuais na equipe e na condução de políticas públicas.

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Nesta quinta-feira (2), Alysson Bestene falou sobre prioridades na Saúde, Educação e reforçou que vai dar continuidade ao trabalho de Tião Bocalom.

“Olha, acho que a gente tem um princípio na gestão, que é servir bem as pessoas. Esse é o nosso desejo e a nossa vontade: seguir com muito amor, determinação e chegar principalmente em quem mais precisa. A nossa palavra será servir bem”, afirmou.

O futuro prefeito também destacou que pretende manter o ritmo das obras e projetos em andamento.

“Vamos continuar esse trabalho que tem deixado como história, como marca na gestão da nossa capital. Nossa equipe permanece com o mesmo intuito, que é chegar em todas as comunidades. Temos obras espalhadas por toda a cidade”, disse.

Entre os destaques, ele citou intervenções estruturantes e projetos considerados simbólicos para a cidade.

“Uma das obras que vai ser o maior cartão postal é o mercado Elias Mansour, idealizado pelo prefeito. Vamos dar continuidade, entregar para as pessoas e melhorar cada dia mais. Esse é o nosso princípio, servir bem ao próximo”, acrescentou.

Na área da Educação, Bestene reforçou que o setor seguirá como prioridade. “Foi a área que mais avançou no município. Hoje temos robótica nas escolas, reformas, novas unidades e creches. Entregamos a maior creche pública do estado”, pontuou.

Sobre possíveis mudanças no secretariado, especialmente na área da Educação, Alysson disse que Rayane Camila Bandeira assumirá interinamente por 15 dias até a definição de um novo titular.