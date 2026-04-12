Parceria entre Sesacre e Ministério Público do Acre garante consultas pediátricas e enfermagem em escola da capital neste sábado

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A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) promoveu, neste sábado (11), uma intensa jornada de atendimentos simultâneos em diferentes regiões do estado. Por meio do programa Saúde Itinerante, o governo estadual reforçou a assistência médica tanto em comunidades de difícil acesso, como no Parque Estadual Chandless, quanto em áreas urbanas de Rio Branco, priorizando o público infantil.

No Parque Estadual Chandless, a ação ocorreu em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e a Prefeitura de Manoel Urbano. A logística foi montada para atender populações que residem na unidade de conservação, oferecendo consultas com infectologista e clínico geral, além de serviços de enfermagem, exames laboratoriais, vacinação e atendimento odontológico.

O secretário de Estado de Saúde, José Bestene, reafirmou que a iniciativa segue as diretrizes da governadora Mailza Assis. “Estamos levando atendimento qualificado para regiões de difícil acesso, promovendo dignidade e cuidado integral à população acreana”, destacou o gestor.

Atendimento Pediátrico em Rio Branco

Enquanto as equipes atuavam no interior, a capital também recebeu uma frente especializada do programa. Em parceria com o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o Saúde Itinerante realizou 70 atendimentos na Escola Raimundo Hermínio de Melo, focados exclusivamente na pediatria e enfermagem.

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Segundo Rosimary Ruiz, chefe da Divisão de Saúde Itinerante da Sesacre, o sucesso das ações reside na integração institucional. “Conseguimos levar uma gama de serviços que atendem desde a prevenção até o diagnóstico, assegurando um cuidado mais completo”, explicou.

A estratégia faz parte de um cronograma contínuo da Sesacre, que visa reduzir vazios assistenciais em todo o Acre. Com o deslocamento de equipes multiprofissionais, o estado busca garantir uma saúde pública mais resolutiva e humanizada, alcançando desde as comunidades isoladas até as demandas específicas dos centros urbanos.