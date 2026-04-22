Sistema de comunicação do Juruá tem nova diretora; conheça

Com uma trajetória consolidada no jornalismo regional, Delly Pinho alcança um novo marco profissional ao assumir a direção do Sistema Juruá de Comunicação. A conquista representa não apenas um avanço na carreira, mas o reconhecimento de anos de dedicação à informação e à comunidade do Vale do Juruá.

A caminhada na comunicação teve início em 2013, quando a jornalista deu seus primeiros passos na televisão, no programa Agito Vip. Desde então, construiu uma trajetória sólida, com destaque para os oito anos de atuação como repórter na TV Juruá, período em que se aproximou da população e ganhou credibilidade pelo trabalho comprometido e sensível.

Ao longo dos anos, Delly se firmou como um dos principais nomes da comunicação na região, levando informação com responsabilidade, dando visibilidade às demandas da sociedade e valorizando histórias locais.

A chegada ao cargo de direção também representa um avanço significativo na presença feminina em posições de liderança, especialmente no setor da comunicação. A trajetória da jornalista reforça o protagonismo das mulheres no jornalismo e serve de inspiração para quem busca espaço na área.

Agora à frente do Sistema Juruá de Comunicação, Delly Pinho assume o desafio de inovar, fortalecer a produção regional e valorizar ainda mais os profissionais locais, mantendo o compromisso de informar com responsabilidade e representar a comunidade.