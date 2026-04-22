Um vídeo publicado pelo pescador profissional João Cordeiro nas redes sociais chamou atenção ao mostrar um exemplar do peixe candiru, espécie conhecida popularmente como “terror do Rio Madeira”.
O registro reacendeu a curiosidade e o temor em torno do animal, comum na região Norte, especialmente em Rondônia. Apesar do tamanho reduzido, o candiru é considerado uma espécie temida por moradores ribeirinhos devido ao seu comportamento.
Relatos populares apontam que o peixe tem facilidade para penetrar em espaços estreitos e pode se alojar em aberturas no corpo de outros animais para se alimentar. Com hábitos oportunistas, o candiru se alimenta de matéria orgânica e pequenos organismos, sendo frequentemente comparado a uma versão menor de piranha.
O Rio Madeira, um dos principais cursos d’água da região Norte, concentra grande quantidade da espécie, o que contribui para a disseminação de histórias e preocupações entre pescadores e comunidades locais.
Com informações de Gazeta Rondoniense