O candiru é um peixe de hábitos oportunistas que é comparado a uma piranha em miniatura

Um vídeo publicado pelo pescador profissional João Cordeiro nas redes sociais chamou atenção ao mostrar um exemplar do peixe candiru, espécie conhecida popularmente como “terror do Rio Madeira”.

O registro reacendeu a curiosidade e o temor em torno do animal, comum na região Norte, especialmente em Rondônia. Apesar do tamanho reduzido, o candiru é considerado uma espécie temida por moradores ribeirinhos devido ao seu comportamento.

Relatos populares apontam que o peixe tem facilidade para penetrar em espaços estreitos e pode se alojar em aberturas no corpo de outros animais para se alimentar. Com hábitos oportunistas, o candiru se alimenta de matéria orgânica e pequenos organismos, sendo frequentemente comparado a uma versão menor de piranha.

O Rio Madeira, um dos principais cursos d’água da região Norte, concentra grande quantidade da espécie, o que contribui para a disseminação de histórias e preocupações entre pescadores e comunidades locais.

Com informações de Gazeta Rondoniense