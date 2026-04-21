Só 29% acreditam no hexa do Brasil na Copa de 2026

A confiança dos brasileiros na conquista do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026 atingiu o menor nível da história. Segundo pesquisa do Datafolha, apenas 29% da população acredita que a Seleção Brasileira vai conquistar o título, em um cenário marcado por desconfiança e incertezas.

O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 9 de abril de 2026, com 2.004 pessoas em 137 municípios, e mostra uma queda significativa no otimismo em relação ao desempenho da equipe nacional.

Menor índice desde 1994

O dado representa o pior resultado desde o início da série histórica do Datafolha, iniciada em 1994. Nem mesmo após momentos traumáticos, como a derrota por 7 a 1 para a Alemanha em 2014, a confiança esteve tão baixa.

Para efeito de comparação, antes da Copa de 2022, 54% dos brasileiros acreditavam no título. Já em 2018, esse número era de 48%. Agora, o índice caiu para menos de um terço da população.

Além disso, o levantamento anterior, feito em 2025, já apontava queda no otimismo, com 33% de confiança — número que continuou recuando até o atual cenário.

Maioria não vê Brasil nem entre os favoritos

Os dados mostram que o ceticismo vai além da disputa pelo título. Segundo a pesquisa, 46% dos entrevistados acreditam que o Brasil não passará das quartas de final.

Além disso, 14% avaliam que a seleção pode ser eliminada ainda na fase de grupos, enquanto apenas 7% acreditam que o time chegará à final — mas sem conquistar o hexa.

Com isso, a percepção geral é de que a Seleção Brasileira perdeu o protagonismo histórico que costumava ter em Copas do Mundo.

França aparece como principal alternativa

Quando questionados sobre quem deve vencer o Mundial, parte dos brasileiros aponta outras seleções como favoritas. A França surge como principal concorrente, com cerca de 17% das menções.

Outros países, como Argentina e Alemanha, também aparecem nas respostas, ainda que com percentuais menores.

Além disso, chama atenção o número de indecisos: cerca de 35% dos entrevistados disseram não saber quem será o campeão, reforçando o cenário de incerteza.

Desempenho recente pesa na avaliação

O histórico recente da Seleção Brasileira tem influência direta nesse cenário de desconfiança. Desde o título conquistado em 2002, o Brasil não conseguiu voltar a uma final de Copa do Mundo.

Nesse período, a equipe acumulou eliminações nas quartas de final em quatro edições (2006, 2010, 2018 e 2022), além do quarto lugar em 2014, marcado pela derrota histórica para a Alemanha.

Além disso, o desempenho nas Eliminatórias e a falta de regularidade em jogos contra grandes seleções europeias também contribuem para a percepção negativa.

Mudanças no comando ainda não empolgaram

Outro fator que influencia o cenário é a recente mudança no comando técnico. A chegada do treinador Carlo Ancelotti gerou expectativa inicial, mas ainda não foi suficiente para recuperar a confiança da torcida.

De acordo com a pesquisa, o otimismo caiu mesmo após a troca no comando, indicando que os torcedores ainda aguardam resultados mais consistentes dentro de campo.

Copa será disputada na América do Norte

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, marcando a primeira edição com três países-sede e com 48 seleções participantes.

A estreia do Brasil está prevista para junho, e a equipe integra o Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Cenário de desconfiança é inédito

O levantamento do Datafolha revela um momento raro na história do futebol brasileiro. Tradicionalmente visto como favorito em Copas do Mundo, o Brasil chega à edição de 2026 cercado por dúvidas.

Dessa forma, o desafio da Seleção vai além do desempenho em campo: será necessário também reconquistar a confiança da torcida, que hoje demonstra o menor nível de expectativa já registrado.

Com informações Exame