23/04/2026
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“Só sai com trator”: pé de macaxeira gigante surpreende morador no Acre

De acordo com o proprietário do terreno, a macaxeira não será comercializada

Por Juan Vinícius, ContilNet 23/04/2026 às 15:32
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“Só sai com trator”: pé de macaxeira gigante surpreende morador no Acre
A planta impressiona pela altura e pela estrutura robusta. Foto: Cedida.

Um pé de macaxeira de tamanho incomum tem despertado curiosidade entre moradores do bairro Preventório, em Rio Branco. A planta, que está há mais de seis meses no terreno de um morador, impressiona pela altura e pela estrutura robusta, fugindo do padrão comum da cultura.

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Segundo relato, o crescimento da macaxeira surpreendeu até quem já está acostumado com o cultivo da raiz.

“Macaxeira desse tipo eu nunca tinha visto. Pra arrancar, só com um trator”, brincou o informante no vídeo encaminhado à ContilNet, destacando o porte do vegetal, que parece mais uma árvore do que uma plantação tradicional.

De acordo com o proprietário do terreno, a macaxeira não será comercializada e terá destino exclusivo para consumo próprio.

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