De acordo com o proprietário do terreno, a macaxeira não será comercializada

Um pé de macaxeira de tamanho incomum tem despertado curiosidade entre moradores do bairro Preventório, em Rio Branco. A planta, que está há mais de seis meses no terreno de um morador, impressiona pela altura e pela estrutura robusta, fugindo do padrão comum da cultura.

Segundo relato, o crescimento da macaxeira surpreendeu até quem já está acostumado com o cultivo da raiz.

“Macaxeira desse tipo eu nunca tinha visto. Pra arrancar, só com um trator”, brincou o informante no vídeo encaminhado à ContilNet, destacando o porte do vegetal, que parece mais uma árvore do que uma plantação tradicional.

De acordo com o proprietário do terreno, a macaxeira não será comercializada e terá destino exclusivo para consumo próprio.