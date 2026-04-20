Sucuri invade galinheiro e devora peru durante enchente

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma sucuri invade um galinheiro em meio a uma área alagada e captura um peru adulto. As imagens ganharam repercussão após serem publicadas no perfil do criador de conteúdo Guilherme Almeida, chamando atenção pela cena incomum e pelo cenário de enchente.

No registro, é possível ver o galinheiro parcialmente cercado por água, com aves tentando se manter em estruturas mais altas para escapar da inundação. Em meio ao ambiente alagado, a sucuri surge na água e se aproxima lentamente do local onde estão os animais.

Embora o vídeo não traga detalhes sobre o local exato do ocorrido, o tipo de cenário é comum em regiões afetadas por cheias, especialmente em áreas próximas a rios e igarapés, onde o avanço da água modifica a rotina de moradores e da fauna silvestre.

Enchente aumenta presença de animais em áreas habitadas

Durante períodos de enchente, animais silvestres tendem a deixar seus habitats naturais em busca de abrigo e alimento. Com áreas de mata alagadas, o deslocamento para regiões mais altas se torna inevitável, o que aumenta a presença desses animais próximos a residências e propriedades rurais.

No caso da sucuri, espécie adaptada a ambientes aquáticos, esse movimento é ainda mais perceptível. A facilidade de locomoção na água permite que o animal se aproxime de locais com criação de aves, como galinheiros, tornando esses espaços alvos em potencial.

Esse tipo de situação, apesar de causar impacto, é considerado um comportamento natural da espécie, especialmente em cenários de alteração ambiental.

Predador silencioso e adaptado à água

A sucuri é uma das maiores serpentes do mundo e utiliza a técnica de constrição para capturar suas presas. O animal envolve a vítima com o corpo até impedir sua respiração, comportamento comum entre serpentes desse porte.

No vídeo, a cobra aparece parcialmente submersa, o que demonstra sua adaptação ao ambiente alagado. Essa característica permite que ela se aproxime de forma silenciosa, dificultando a percepção por parte das aves.

Apesar do tamanho e da força, ataques a humanos são considerados raros. A alimentação da espécie é baseada principalmente em animais de pequeno e médio porte, como aves, roedores e outros vertebrados.

Repercussão nas redes sociais

Após a publicação, o vídeo gerou diversas reações entre internautas. Enquanto alguns demonstraram surpresa com a situação, outros comentaram sobre os riscos causados pela enchente e a presença de animais silvestres em áreas habitadas.

A repercussão também trouxe à tona discussões sobre a convivência entre humanos e fauna em regiões sujeitas a eventos naturais, como cheias e alagamentos.

Cuidados durante períodos de cheia

Especialistas recomendam que, em situações semelhantes, moradores evitem qualquer tipo de aproximação com o animal. A orientação é manter distância e, se necessário, acionar órgãos ambientais para o manejo adequado.

Além disso, reforçar estruturas como galinheiros elevados e protegidos pode ajudar a reduzir o risco de ataques, principalmente em períodos em que o nível da água sobe.