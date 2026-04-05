Suspeito de homicídio no interior do Acre se apresenta a Polícia Civil

As investigações sobre a morte de Zezinho do Leite ganharam um novo desdobramento neste domingo (5), após Aldeir Gomes Ferreira, de 49 anos, se apresentar espontaneamente na delegacia de Sena Madureira. Ele é apontado como um dos possíveis envolvidos no crime ocorrido no município de Manoel Urbano.
A vítima, de 46 anos, foi encontrada sem vida no último dia 29, em um trecho da estrada que liga Manoel Urbano a Feijó, nas proximidades do km 11. Desde então, a Polícia Civil passou a apurar o caso, que apresenta indícios de ação conjunta entre mais de uma pessoa.
Durante diligências realizadas na região, os investigadores identificaram ao menos dois suspeitos. Em uma operação, foram apreendidos objetos que podem ter ligação direta com o crime, incluindo duas motocicletas, aparelhos celulares e uma arma de fogo.
A Polícia Civil continua com as investigações para esclarecer todos os detalhes do homicídio, incluindo a motivação e a participação de outros possíveis envolvidos.