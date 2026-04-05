05/04/2026
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Suspeito de homicídio no interior do Acre se apresenta a Polícia Civil

Homem é apontado como um dos possíveis envolvidos no crime ocorrido no município de Manoel Urbano

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Suspeito
📸 Foto Destaque: Marcos Brandão
⏱️ 1 minuto de leitura

As investigações sobre a morte de Zezinho do Leite ganharam um novo desdobramento neste domingo (5), após Aldeir Gomes Ferreira, de 49 anos, se apresentar espontaneamente na delegacia de Sena Madureira. Ele é apontado como um dos possíveis envolvidos no crime ocorrido no município de Manoel Urbano.

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A vítima, de 46 anos, foi encontrada sem vida no último dia 29, em um trecho da estrada que liga Manoel Urbano a Feijó, nas proximidades do km 11. Desde então, a Polícia Civil passou a apurar o caso, que apresenta indícios de ação conjunta entre mais de uma pessoa.

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Durante diligências realizadas na região, os investigadores identificaram ao menos dois suspeitos. Em uma operação, foram apreendidos objetos que podem ter ligação direta com o crime, incluindo duas motocicletas, aparelhos celulares e uma arma de fogo.

A Polícia Civil continua com as investigações para esclarecer todos os detalhes do homicídio, incluindo a motivação e a participação de outros possíveis envolvidos.

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