Apresentador iniciou o programa deste domingo (19) explicando a decisão da produção e da família em informar a jornalista sobre a perda

O programa deste domingo (19) do BBB 26 começou com um tom de solenidade e respeito. Logo na abertura, o apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo habitual de descontração para tratar de um assunto delicado: o falecimento de Gerardo Henrique Machado Renault, pai da participante Ana Paula Renault.

Tadeu confirmou ao público que, ao contrário das expectativas iniciais baseadas nos primeiros comunicados da família, a produção do programa entrou em contato com a sister para comunicar a perda do pai, ocorrida no início da noite de hoje.

A Comunicação no Confessionário

Segundo o apresentador, a notícia foi dada de forma privada, garantindo o acolhimento necessário à jornalista. Gerardo, que tinha 96 anos, era o maior incentivador de Ana Paula no jogo, e sua partida gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais.

Decisão de Permanência

Até o momento da entrada ao vivo de Tadeu, a informação era de que Ana Paula decidiria, após o choque inicial, se continuaria no confinamento para a grande final marcada para a próxima terça-feira ou se deixaria a casa imediatamente para acompanhar os atos fúnebres em Minas Gerais.

Tadeu reforçou o legado de Gerardo, lembrando que ele foi um influente político mineiro e que seu vídeo de apoio à filha, gravado recentemente, ficará marcado na história desta edição. O apresentador pediu que o público mantivesse o respeito e a empatia pela dor da participante e de seus familiares neste momento de luto nacional no entretenimento.