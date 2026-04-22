Faltando poucos dias para o show da cantora Joelma, marcado para 1º de maio, dia do trabalhador, durante o Circuito Country e Feira de Agronegócio de Epitaciolândia, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) pautou para julgamento o processo que apura a legalidade da contratação artística no valor de R$ 650 mil.

O caso está incluído na pauta da 1643ª Sessão Plenária Ordinária do tribunal, prevista para o próximo dia 30 de abril, véspera do evento. O processo trata de inspeção para verificar a regularidade da Inexigibilidade de Licitação nº 021/2025 e do contrato firmado pela Prefeitura de Epitaciolândia para a realização do show.

A contratação da artista já havia entrado no radar da Corte anteriormente, quando o então prefeito Sérgio Lopes de Souza foi citado para apresentar defesa e esclarecer pontos relacionados à justificativa da contratação e à compatibilidade do valor pago.

O contrato foi firmado com a empresa J. Music Editora e Produções Artísticas Ltda, representante da cantora Joelma, por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista em lei para casos em que não há possibilidade de competição, como na contratação de artistas consagrados.

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Mesmo sendo um instrumento legal, o TCE analisa se todos os requisitos exigidos pela legislação foram devidamente cumpridos, especialmente em relação ao preço contratado e aos documentos que embasaram a escolha.

A expectativa agora é pelo julgamento do caso às vésperas da apresentação, anunciada como uma das principais atrações da XIII edição do Circuito Country e Feira de Agronegócio de Epitaciolândia.

Dependendo da decisão, o tribunal poderá emitir recomendações, determinações ou aplicar sanções, caso identifique irregularidades no procedimento administrativo.

Show movimenta o Acre inteiro

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