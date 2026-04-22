As vagas são limitadas, e a organização orienta que os interessados façam a reserva com antecedência para garantir participação.
O show de Joelma é uma das atrações mais aguardadas da programação e deve atrair público de diversas cidades da região.
Programação completa da feira:
Tem evento que simplesmente entra para o calendário como imperdível — e o XIII Circuito Country é exatamente um deles. Com uma programação extensa e pensada para todos os públicos, Epitaciolândia já vive a expectativa de dias intensos, reunindo tradição, entretenimento e muita música.
A abertura acontece no dia 25 de abril, com a já tradicional cavalgada, reunindo participantes e apreciadores da cultura sertaneja em um dos momentos mais simbólicos do evento. A partir daí, a programação segue com shows, competições e atividades que prometem movimentar a cidade e atrair grande público.
No dia 30, a abertura oficial das festividades e competições marca o início das noites mais aguardadas, incluindo o desfile para escolha da Rainha Country e apresentações musicais. Já no dia 1º de maio, as atenções se voltam para o rodeio, que ganha espaço na programação ao lado de atrações nacionais, consolidando o evento como um dos maiores da região.
Os dias seguintes mantêm o ritmo com provas tradicionais, como a escolha do melhor queijo regional, sequência do rodeio e novos shows que prometem animar o público até altas horas. O encerramento, no dia 3 de maio, traz a final do rodeio e apresentações que fecham o circuito em grande estilo.
Mais do que um evento, o Circuito Country reafirma a força das tradições locais e o espírito festivo que marca a região. Para quem acompanha o calendário social, é daqueles encontros que não admitem ausência e depois, não adianta dizer que não foi avisado.