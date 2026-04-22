22/04/2026
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TCE decide julgar contrato do show de Joelma no Acre dias antes da apresentação

O caso está incluído na pauta da 1643ª Sessão Plenária Ordinária do tribunal, prevista para o próximo dia 30 de abril

Por Matheus Mello, ContilNet 22/04/2026 às 14:37
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TCE decide julgar contrato do show de Joelma no Acre dias antes da apresentação
A expectativa agora é pelo julgamento do caso às vésperas da apresentação/Foto: Reprodução

Faltando poucos dias para o show da cantora Joelma, marcado para 1º de maio, dia do trabalhador, durante o Circuito Country e Feira de Agronegócio de Epitaciolândia, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) pautou para julgamento o processo que apura a legalidade da contratação artística no valor de R$ 650 mil.

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O caso está incluído na pauta da 1643ª Sessão Plenária Ordinária do tribunal, prevista para o próximo dia 30 de abril, véspera do evento. O processo trata de inspeção para verificar a regularidade da Inexigibilidade de Licitação nº 021/2025 e do contrato firmado pela Prefeitura de Epitaciolândia para a realização do show.

A contratação da artista já havia entrado no radar da Corte anteriormente, quando o então prefeito Sérgio Lopes de Souza foi citado para apresentar defesa e esclarecer pontos relacionados à justificativa da contratação e à compatibilidade do valor pago.

O contrato foi firmado com a empresa J. Music Editora e Produções Artísticas Ltda, representante da cantora Joelma, por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista em lei para casos em que não há possibilidade de competição, como na contratação de artistas consagrados.

VEJA MAIS: Show de Joelma de R$ 650 mil no Acre entra na mira do TCE e prefeito é chamado para se explicar

Mesmo sendo um instrumento legal, o TCE analisa se todos os requisitos exigidos pela legislação foram devidamente cumpridos, especialmente em relação ao preço contratado e aos documentos que embasaram a escolha.

A expectativa agora é pelo julgamento do caso às vésperas da apresentação, anunciada como uma das principais atrações da XIII edição do Circuito Country e Feira de Agronegócio de Epitaciolândia.

Dependendo da decisão, o tribunal poderá emitir recomendações, determinações ou aplicar sanções, caso identifique irregularidades no procedimento administrativo.

Show movimenta o Acre inteiro

Matérias de Dry Alves:

Fãs da cantora Joelma terão uma opção organizada para acompanhar o show da artista em Epitaciolândia, no interior do Acre. Uma caravana com saída de Rio Branco está sendo disponibilizada para o evento, que acontece no dia 1º de maio, dentro da programação do XIII Circuito Country.
De acordo com a divulgação, o transporte será feito em van executiva, com saída prevista para as 15h, na Praça da Revolução, na capital acreana. O retorno deve ocorrer logo após o término do show.
A proposta é oferecer mais comodidade para quem deseja curtir a apresentação sem se preocupar com deslocamento, reunindo público interessado em viajar até o município para acompanhar o evento.

As vagas são limitadas, e a organização orienta que os interessados façam a reserva com antecedência para garantir participação.

O show de Joelma é uma das atrações mais aguardadas da programação e deve atrair público de diversas cidades da região.

Programação completa da feira:

Tem evento que simplesmente entra para o calendário como imperdível — e o XIII Circuito Country é exatamente um deles. Com uma programação extensa e pensada para todos os públicos, Epitaciolândia já vive a expectativa de dias intensos, reunindo tradição, entretenimento e muita música.

A abertura acontece no dia 25 de abril, com a já tradicional cavalgada, reunindo participantes e apreciadores da cultura sertaneja em um dos momentos mais simbólicos do evento. A partir daí, a programação segue com shows, competições e atividades que prometem movimentar a cidade e atrair grande público.

No dia 30, a abertura oficial das festividades e competições marca o início das noites mais aguardadas, incluindo o desfile para escolha da Rainha Country e apresentações musicais. Já no dia 1º de maio, as atenções se voltam para o rodeio, que ganha espaço na programação ao lado de atrações nacionais, consolidando o evento como um dos maiores da região.

Os dias seguintes mantêm o ritmo com provas tradicionais, como a escolha do melhor queijo regional, sequência do rodeio e novos shows que prometem animar o público até altas horas. O encerramento, no dia 3 de maio, traz a final do rodeio e apresentações que fecham o circuito em grande estilo.

Mais do que um evento, o Circuito Country reafirma a força das tradições locais e o espírito festivo que marca a região. Para quem acompanha o calendário social, é daqueles encontros que não admitem ausência  e depois, não adianta dizer que não foi avisado.

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