Tchê monta chapas com nomes de peso no PDT e mira até três cadeiras na Aleac

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O deputado Luís Tchê, um dos maiores formadores de chapa no Acre e presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), conseguiu montar um grupo competitivo para disputar vagas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e na Câmara Federal em 2026.

Tchê é o único, entre os integrantes das chapas proporcionais, com mandato, mas conseguiu emplacar no grupo de postulantes à Aleac figuras de destaque no governo do Estado, como o secretário de Habitação (Sehurb), Egleuson Santiago, e a ex-diretora da Casa Civil, Taiane Santos. Além deles, também figuram na chapa a ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante, Josemir Anute, Leopardo e o professor Sérgio Torres.

Na chapa de candidatos a deputados federais, aparecem nomes como Márcio André, Dje Cavalcante, pastor Bezerra e Luciano do Bujari.

Cenário

A expectativa do partido é eleger de dois a três deputados estaduais, de acordo com Tchê.

“É uma chapa boa, com nomes de peso, que têm uma boa envergadura política e vão fazer muita diferença nessa disputa”, disse o deputado.