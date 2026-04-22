Tênis de Mesa: São José dos Campos sediará WTT Star Contender em julho

A cidade de São José dos Campos, a 90 quilômetros da capital paulista, vai sediar o WTT Star Contender, torneio do circuito mundial de tênis de mesa, de 21 a 26 de julho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22) pela Confederação Brasileira de Tênis (CBTM), que organiza o evento em parceria coma Federação Internacional (World Table Tennis). Pela terceira vez no Brasil, o torneio debutará no no estado de São Paulo.

“Temos certeza de que o evento vai movimentar toda a região do Vale do Paraíba, que já reúne historicamente um grande número de praticantes da modalidade”, estima Vilmar Schindler, presidente da CBTM.

Notícias relacionadas:João Fonseca encara ex-top 3 Cilic na estreia do Masters 1000 de Madri.Chelsea demite técnico Rosenior em meio à pior seca de gols em décadas.Botafogo bate Chape em jogo de abertura da 5ª fase da Copa do Brasil .No ano passado, o carioca Hugo Calderano, atual número 5 do mundo, foi o vencedor de simples da edição realizada Foz do Iguaçu (PR). As primeiras competições no país foram na categoria Contender, no Rio de Janeiro (2023 e 2024).

“Jogar no Brasil é sempre algo especial para mim. Eu sinto a energia, o apoio, e isso me impulsiona. O Brasil construiu uma conexão real com o tênis de mesa nos últimos anos, e é empolgante ver mais um WTT Star Contender acontecendo aqui. Tenho certeza de que os fãs vão criar uma atmosfera incrível em São José”, projetou Calderano em depoimento ao site da CBTM.

O WTT Star Contender Brasil já tem palco! 🇧🇷🏓🔥

Um dos eventos mais importantes do tênis de mesa mundial acontecerá em São José dos Campos!

Hugo Calderano, Bruna Takahashi e outras grandes estrelas do esporte estarão na disputa pelo título em solo brasileiro. O torneio é… pic.twitter.com/YLw8rsqnNj

— Tênis de Mesa do Brasil (@TMdoBrasil) April 22, 2026

A expectativa é que o torneio reúna 80 atletas de elite nas disputas de simples masculina e feminina, além das chaves de duplas. A estrutura do evento será montada na área de eventos do Valeu Sul Shopping.

Número 23 do mundo, a paulista Bruna Takahashi acredita que o torneio em São José dos Campos vá consolidar ainda mais a modalidade no país.

“É muito empolgante ver o Brasil crescendo continuamente no calendário da WTT. Isso diz muito sobre a paixão pelo tênis de mesa aqui e o nível que o esporte está alcançando no nosso país. Ter um evento como esse em São José é um grande momento, e espero que os fãs compareçam em peso e tornem isso inesquecível”, disse Takahashi, campeã este ao ano lado de Calderano da chaves de duplas mistas do WTT Smash de Singapura.

Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil