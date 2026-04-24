“Terra do Abacaxi Gigante”: Mailza parabeniza Tarauacá pelos 113 anos

Por Suene Almeida, ContilNet 24/04/2026 às 07:34 Atualizado: há 2 minutos
Mailza Assis reforçou ainda que pretende continuar contribuindo com o crescimento da cidade | Foto: Secom

Nesta sexta-feira (24), a governadora do Acre, Mailza Assis, celebrou em suas redes sociais os 113 anos de emancipação política de Tarauacá. Em um vídeo especial, a gestora ressaltou a importância histórica e cultural do município, além de reforçar o compromisso com o seu desenvolvimento.

Na publicação, Mailza destacou o orgulho da população local e características marcantes da cidade. “Hoje é dia de celebrar os 113 anos de Tarauacá e a grandeza de sua história! Terra do abacaxi gigante, Tarauacá é feita de gente trabalhadora, acolhedora e orgulhosa das próprias origens”, afirmou.

A governadora também relembrou sua atuação anterior como senadora, período em que destinou recursos para o município. Segundo ela, os investimentos contemplaram áreas consideradas essenciais, como saúde, infraestrutura e assistência social.

“Quando senadora, destinei emendas importantes para ajudar o município a avançar em áreas como saúde, infraestrutura e assistência social”, enfatizou.

Mailza Assis reforçou ainda que pretende continuar contribuindo com o crescimento da cidade. “Tenho grande carinho por Tarauacá. Contem comigo para seguir trabalhando por mais oportunidades e conquistas”, declarou.

Notícias relacionadas

