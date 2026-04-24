Segundo ele, os valores já estão disponíveis nas contas dos trabalhadores

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou nesta sexta-feira (24) a antecipação do pagamento dos salários dos servidores públicos municipais. A informação foi divulgada por meio de um vídeo nas redes sociais.

Na mensagem, o gestor destacou que a medida segue o compromisso da administração com o calendário de pagamentos. “Sextou com compromisso. Antecipamos o pagamento dos nossos servidores, cumprindo nosso calendário”, afirmou.

Segundo ele, os valores já estão disponíveis nas contas dos trabalhadores. “Dinheiro na conta e continuamos trabalhando para cuidar das pessoas”, acrescentou.

O prefeito também aproveitou a publicação para desejar um bom fim de semana à população. “Desejando a todos um excelente final de semana, um dia abençoado para todas as nossas famílias. Dinheiro tá na conta!”, disse.

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Após deixar governo, Márcio Pereira é o novo secretário de Articulação de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco oficializou, nesta sexta-feira (24), uma mudança estratégica em seu primeiro escalão. Márcio Luiz Paiva de Lima, conhecido como Márcio Pereira, foi nomeado para assumir a Secretaria Municipal de Articulação. A escolha sinaliza o desejo da gestão municipal em intensificar o diálogo institucional e refinar a relação entre o Executivo, o Legislativo e os diversos setores da sociedade civil organizada.

Pereira assume a pasta com um currículo sólido e perfil conciliador, características consideradas essenciais para o cargo que exige a construção de consensos e o destravamento de demandas públicas integradas.

Experiência entre os Poderes

Historiador graduado pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e especialista em Liderança pela Amana-Key, Márcio Pereira possui uma trajetória robusta no serviço público. Seu trânsito político foi forjado em Brasília e na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde atuou como assessor parlamentar no Senado Federal, adquirindo conhecimento profundo sobre a tramitação de leis e a diplomacia entre esferas de governo.

No currículo, o novo secretário também ostenta passagens de relevância pelo Governo do Estado, onde foi secretário de Empreendedorismo e Turismo, além de secretário adjunto de Governo. Nesta última função, destacou-se pela habilidade em interlocuções estratégicas e na mediação com lideranças políticas.