URGENTE: julgamento de Gladson é tirado de pauta no STJ

O caso chegou a ter início previsto para as 9h, foi adiado para a tarde

O julgamento do ex-governador do Acre, Gladson Camelí, que aconteceria nesta quarta-feira (15), no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) foi retirado de pauta.

O caso chegou a ter início previsto para as 9h, foi adiado para a tarde e, posteriormente, acabou retirado da pauta. A mudança ocorreu após o ministro André Mendonça acolher um pedido da defesa e determinar a retirada de provas consideradas irregulares no processo.

Os questionamentos envolvem materiais obtidos durante a Operação Ptolomeu, reunidos entre maio de 2020 e janeiro de 2021. Na decisão, o ministro ordenou que esses elementos, além de qualquer conteúdo derivado deles, sejam excluídos dos autos antes que a ação penal volte a avançar.

Com a determinação, o processo que tramita na Corte Especial do STJ fica temporariamente travado até que a decisão seja cumprida. A defesa sustenta que a continuidade do julgamento sem essa providência poderia comprometer a validade de qualquer resultado.