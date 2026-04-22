A partir desta quarta-feira (22), o sonho da casa própria ganha um novo fôlego para milhares de brasileiros. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam a operar sob as novas diretrizes do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A atualização, que amplia significativamente o teto de renda e o valor dos imóveis, promete beneficiar ao menos 87,5 mil famílias, com foco especial na classe média, que volta a ter protagonismo no programa.

Com as novas regras, o teto para o financiamento de imóveis saltou para R$ 600 mil, enquanto o limite de renda mensal familiar foi estendido para R$ 13 mil. Segundo especialistas, o movimento é estratégico para compensar os juros elevados praticados fora do programa, decorrentes de uma Selic que ainda pressiona o mercado imobiliário tradicional.

Entenda as novas faixas de renda e redução de juros

A principal vantagem da atualização está no enquadramento das faixas. Como os juros são progressivos, famílias que antes estavam no topo de uma categoria agora podem “descer” para uma faixa inferior, garantindo taxas mais baratas.

Faixa 1: Renda de até R$ 3.200 (antes R$ 2.850).

Faixa 2: Renda de até R$ 5.000 (antes R$ 4.700).

Faixa 3: Renda de até R$ 9.600 (antes R$ 8.600).

Faixa 4: Renda de até R$ 13.000 (antes R$ 12.000).

Na prática, uma família com renda de R$ 5 mil, que antes pagava 8,16% de juros ao ano na Faixa 3, agora entra na Faixa 2 e passa a pagar apenas 7% ao ano. O mesmo ocorre no topo: quem ganhava R$ 9,6 mil agora migra para a Faixa 3, reduzindo o custo do crédito de 10% para 8,16% ao ano.

Imóveis maiores e melhor localizados

O valor máximo das unidades também foi reajustado, acompanhando a realidade dos preços de mercado. Na Faixa 4, o limite subiu de R$ 500 mil para R$ 600 mil, permitindo a aquisição de imóveis de padrão mais elevado ou em bairros com melhor infraestrutura. Já na Faixa 3, o teto passou de R$ 350 mil para R$ 400 mil.

Para Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos de Construção do FGV Ibre, a mudança é um alívio para quem estava “no limbo” do financiamento. “Pessoas que estavam logo acima da faixa de corte agora passam a ser incluídas, ampliando o acesso da classe média à casa própria”, explica. Em menos de um ano, o teto de acesso ao programa saltou de R$ 8 mil para R$ 13 mil, consolidando o MCMV como o principal pilar de sustentação do setor da construção civil no país.